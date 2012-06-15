Erdoğan ''gurbete'' seslendi

İSTANBUL

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Telekom Arena'da gerçekleştirilen 10. Türkçe Olimpiyatları'nın kapanış törenine, eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı.

Törende konuşan Erdoğan, dünyanın değişik ülkelerinden çok sayıda kişinin Türkiye'ye geldiğini ifade etti.

Başbakan Erdoğan'ın, ''Kardeşlerim, gurbet hasrettir. Hasret bedeli çok ağırdır, faturası çok ağırdır. Biz, gurbette olup, şu vatan topraklarının hasreti içerisinde olanları aramızda görmek istiyoruz'' şeklindeki sözleri katılımcılardan büyük alkış aldı.

Erdoğan, ''Gurbet aynı zamanda garipliktir. Zaten oradan anlamını yükleniyor. Onun için de biz garipliğe tahammül edemeyiz. Diyoruz ki, bu sıla hasreti artık bitmelidir, bitsin istiyoruz. Doğrusu ben şu andaki tavrınızla hep birlikte bu hasretin bitmesini istediğinizi anlıyorum. Öyleyse bitsin bu hasret diyelim. Bu anlamlı gecede kadim bir medeniyetin evlatları olarak, zengin bir kültürün diliyle, Türkçe'yle bize ve dünyaya seslendiğiniz için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Gurbeti bir kenara, hasreti bir kenara bırakalım diyorum'' şeklinde konuştu.