Erdoğan davaları geri çekiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye karşı açtığı tazminat davalarını geri çektiğine ilişkin dilekçeler ilgili mahkemelere sunuldu.
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye karşı açtığı tazminat davalarını geri çektiğine ilişkin dilekçeler ilgili mahkemelere sunuldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye karşı açtığı tazminat davalarını geri çektiğine ilişkin dilekçeler ilgili mahkemelere sunuldu.
AA