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Erdoğan'dan Yusuf İslam'a Twitter'dan teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzisyen Yusuf İslam'a, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ziyaret ettiği için Twitter'dan teşekkür etti.

Erdoğan'dan Yusuf İslam'a Twitter'dan teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzisyen Yusuf İslam'a, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ziyaret ettiği için Twitter'dan teşekkür etti.

09 Şubat 2017 Perşembe 09:35
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Erdoğan'dan Yusuf İslam'a Twitter'dan teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müzisyen Yusuf İslam'a Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ziyaretinden dolayı Twitter'dan teşekkür etti.

Erdoğan, ünlü İngiliz müzisyen İslam'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabulüne ilişkin fotoğrafı sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaştı.

Yusuf İslam'ın Twitter hesabı olan "YusufCatStevens"ı da etiketleyen Erdoğan, "Sevgili kardeşim Yusuf, Külliye'yi ziyaretin ve samimi sohbetin için teşekkür ederim. Türkiye'ye hoşgeldin." paylaşımında bulundu.

İslam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını retweet etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanYusuf İslamCumhurbaşkanlığı Külliyesi
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