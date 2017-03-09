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Erdoğan'dan suikast girişimi davasına müdahillik başvurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Çokan, "Cumhurbaşkanı, doğrudan doğruya zarar görmüştür. Sadece şahsı adına değil, devletin başı olduğu için bu suç devlete karşı da işlenen bir suçtur. Bu nedenle davaya müdahil olmak istemektedir." dedi.

Erdoğan'dan suikast girişimi davasına müdahillik başvurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Çokan, "Cumhurbaşkanı, doğrudan doğruya zarar görmüştür. Sadece şahsı adına değil, devletin başı olduğu için bu suç devlete karşı da işlenen bir suçtur. Bu nedenle davaya müdahil olmak istemektedir." dedi.

09 Mart 2017 Perşembe 16:27
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Erdoğan'dan suikast girişimi davasına müdahillik başvurusu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖdarbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, müvekkilleri adına müdahillik talebinde bulundu.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının konferans salonunda devam eden duruşmanın öğleden sonraki oturumunda mahkeme heyeti, delillerin toplanmasına devam edildiğini, sanık avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını daha sonra yapmaları gerektiğini belirtti.

Müşteki vekilleri adına söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Halit Çokan, suçtan etkilenen müvekkillerinin kamu davasına katılmasına karar verilmesini talep etti.

Çokan, "Sayın Cumhurbaşkanı, doğrudan doğruya zarar görmüştür. Sadece şahsı adına değil, devletin başı olduğu için bu suç devlete karşı da işlenen bir suçtur. Bu nedenle devletin başı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına davaya müdahil olmak istemektedir. Milletimiz ve Türk demokrasisi adına bu davaya müdahil olma talebi vardır. Şahsı hedef alındığı için kişisel olarak da davaya müdahil olmak istemektedir." diye konuştu.

Duruşma devam ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanMuğla Ticaret Ve Sanayi Odası
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