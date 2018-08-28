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Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı'da şehit olan Piyade Teğmen Celal Dağlı ve Bingöl'de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş'in ailelerine taziye telgrafı gönderdi.

Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı'da şehit olan Piyade Teğmen Celal Dağlı ve Bingöl'de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş'in ailelerine taziye telgrafı gönderdi.

28 Ağustos 2018 Salı 14:23
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Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı ve Bingöl'de şehit olan askerlerin ailelerine taziye telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı ve Bingöl'de şehit olan Piyade Teğmen Celal Dağlı ve Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş'in ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Dağlı, Ağrı'da bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda 21 Ağustos'ta ağır yaralandı ve tedavi gördüğü hastanede; Ateş ise Bingöl'ün Karlıova ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olmuştu. 

AA

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanTaziye Telgrafışehit Ailelerine Başsağlığı
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