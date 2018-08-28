Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı ve Bingöl'de şehit olan askerlerin ailelerine taziye telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı ve Bingöl'de şehit olan Piyade Teğmen Celal Dağlı ve Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş'in ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Dağlı, Ağrı'da bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda 21 Ağustos'ta ağır yaralandı ve tedavi gördüğü hastanede; Ateş ise Bingöl'ün Karlıova ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olmuştu.