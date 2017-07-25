Erdoğan'dan Mehmet Görmez açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in görevinden ayrıldığı"na yönelik iddialar ile ilgili açıklamasını, konunun tartışılması için dile getirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılmak üzere Meclis'e gelişi sırasında, bir gazetecinin, "Diyanet İşleri Başkanı ile ilgili dün kurduğunuz cümleler çokça tartışılıyor. Bir açıklamanız olacak mı?" sorusu üzerine "Zaten tartışılması için öyle kurdum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Körfez ziyaretinin ardından yurda dönüşünde Esenboğa Havalimanı'ndaki basın toplantısında, "Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in görevinden ayrıldığı"na yönelik iddialar sorulmuştu.

Erdoğan, soruyu, "Şu anda henüz böyle atılmış bir adım söz konusu değil. Fakat geleceğe yönelik Sayın Başkan'ın bu noktada farklı bir görevle devam şeklinde bir arzusu, talebi söz konusu. Bu da tabii, Sayın Başbakan ile görüşmek, değerlendirmek suretiyle verilecek bir karardır. Ama henüz Sayın Başkan görevinin başındadır. Ne görevden almak ne istifa, böyle bir şey söz konusu değildir." diye yanıtlamıştı.