Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
107505
ALTIN
143.394
DOLAR
3.5605
STERLİN
4.6330
EURO
4.1482
Yoldan kitap topladılar
Yoldan kitap topladılar
Sürücülere 'plaka' uyarısı
Sürücülere 'plaka' uyarısı
Sıcaklarla gelen hastalıklara dikkat
Sıcaklarla gelen hastalıklara dikkat
'Sosyal medyada fazla yer almak çocukları olumsuz etkiliyor'
'Sosyal medyada fazla yer almak...
Beşiktaş kafilesi İspanya'da
Beşiktaş kafilesi İspanya'da

Erdoğan'dan Mehmet Görmez açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in görevinden ayrıldığı"na yönelik iddialar ile ilgili açıklamasını, konunun tartışılması için dile getirdiğini belirtti.

Erdoğan'dan Mehmet Görmez açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in görevinden ayrıldığı"na yönelik iddialar ile ilgili açıklamasını, konunun tartışılması için dile getirdiğini belirtti.

25 Temmuz 2017 Salı 12:28
0 Okunma
Erdoğan'dan Mehmet Görmez açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in görevinden ayrıldığı"na yönelik iddialar ile ilgili açıklamasını, konunun tartışılması için dile getirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılmak üzere Meclis'e gelişi sırasında, bir gazetecinin, "Diyanet İşleri Başkanı ile ilgili dün kurduğunuz cümleler çokça tartışılıyor. Bir açıklamanız olacak mı?" sorusu üzerine "Zaten tartışılması için öyle kurdum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Körfez ziyaretinin ardından yurda dönüşünde Esenboğa Havalimanı'ndaki basın toplantısında, "Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in görevinden ayrıldığı"na yönelik iddialar sorulmuştu.

Erdoğan, soruyu, "Şu anda henüz böyle atılmış bir adım söz konusu değil. Fakat geleceğe yönelik Sayın Başkan'ın bu noktada farklı bir görevle devam şeklinde bir arzusu, talebi söz konusu. Bu da tabii, Sayın Başbakan ile görüşmek, değerlendirmek suretiyle verilecek bir karardır. Ama henüz Sayın Başkan görevinin başındadır. Ne görevden almak ne istifa, böyle bir şey söz konusu değildir." diye yanıtlamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanMehmet GörmezDiyanet Işleri Başkanı Mehmet Görmez
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yazar Ali Ünal 'Gülen'in rüyası' ile kızını evlendirmemiş
Yazar Ali Ünal 'Gülen'in rüyası' ile kızını evlendirmemiş
Malatya'da FETÖ'den 6 tutuklama
Malatya'da FETÖ'den 6 tutuklama
Adana'da FETÖ/PDY operasyonunda 45 gözaltı
Adana'da FETÖ/PDY operasyonunda 45 gözaltı
FETÖ soruşturması kapsamında 81 kişiye gözaltı kararı
FETÖ soruşturması kapsamında 81 kişiye gözaltı kararı
'Çöpe mutlaka boş içki şişesi koyun' talimatı
'Çöpe mutlaka boş içki şişesi koyun' talimatı
Askeri yargıdaki FETÖ yapılanması davası başladı
Askeri yargıdaki FETÖ yapılanması davası başladı
Sürücülere 'plaka' uyarısı
Sürücülere 'plaka' uyarısı
FETÖ'nün İstanbul Büyükşehir Belediyesi işgali iddianamesi hazır
FETÖ'nün İstanbul Büyükşehir Belediyesi işgali iddianamesi hazır
FETÖ'nün 'mahrem asker abisi' kovalamaca sırasında polise çarptı
FETÖ'nün 'mahrem asker abisi' kovalamaca sırasında polise çarptı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ