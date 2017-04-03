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Erdoğan'dan Kolombiya'ya 'destek' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel ve heyelan felaketinde 200'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği Kolombiya'ya her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Erdoğan'dan Kolombiya'ya 'destek' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel ve heyelan felaketinde 200'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği Kolombiya'ya her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

03 Nisan 2017 Pazartesi 11:32
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Erdoğan'dan Kolombiya'ya 'destek' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğansel ve heyelan felaketinde 200'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği Kolombiya'ya her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, yaşanan felaket nedeniyle Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'a mesaj gönderdi.

Mesajında, sel ve heyelan nedeniyle 200 kişinin hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kolombiya devleti ve halkının ızdırabını yürekten paylaştığımızı ve bu felaket sonrasında yaraların sarılması için her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Bu elim olay nedeniyle, şahsım ve milletim adına dost Kolombiya halkı ve hükümetine, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKolombiyaSel Ve Heyelan FelaketiJuan Manuel Santos
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