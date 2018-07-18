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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve 72 CHP milletvekiline suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyada kendisine ilişkin hakaret içeren karikatür paylaşan Kılıçdaroğlu ve 72 CHP milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve 72 CHP milletvekiline suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyada kendisine ilişkin hakaret içeren karikatür paylaşan Kılıçdaroğlu ve 72 CHP milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 17:00
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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve 72 CHP milletvekiline suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada kendisine ilişkin hakaret içeren karikatür paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 72 CHP milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKılıçdaroğluChp Milletvekili
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