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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, il başkanları toplantısındaki konuşmasında kişilik haklarına saldırdığı gerekçesiyle 250 bin liralık tazminat davası açtı.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, il başkanları toplantısındaki konuşmasında kişilik haklarına saldırdığı gerekçesiyle 250 bin liralık tazminat davası açtı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 13:18
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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, il başkanları toplantısındaki konuşmasında kişilik haklarına saldırdığı gerekçesiyle 250 bin liralık tazminat davası açtı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanCHPKemal Kılıçdaroğlu
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