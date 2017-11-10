Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
108854
ALTIN
160.067
DOLAR
3.8755
STERLİN
5.0893
EURO
4.5084
ATA'M...
ATA'M...
Yunus Emre Enstitüsü’nden Brezilya'da 'Sultan Bestekar' Konseri
Yunus Emre Enstitüsü’nden Brezilya'da 'Sultan...
Formula 1'de sıradaki durak Brezilya
Formula 1'de sıradaki durak Brezilya
Spor kulüpleri Büyük Önder Atatürk'ü andı
Spor kulüpleri Büyük Önder Atatürk'ü...
150 kamu kurumundan bilişimciler buluşacak
150 kamu kurumundan bilişimciler buluşacak

Erdoğan'dan Instagram ve Twitter'dan '10 Kasım' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram ve Twitter'daki hesaplarından, Atatürk'ün vefatının 79'uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Erdoğan'dan Instagram ve Twitter'dan '10 Kasım' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram ve Twitter'daki hesaplarından, Atatürk'ün vefatının 79'uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

10 Kasım 2017 Cuma 12:30
0 Okunma
Erdoğan'dan Instagram ve Twitter'dan '10 Kasım' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Atatürk'ün bıraktığı en önemli miraslardan biri olan Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda gece gündüz çalışmayı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram ve Twitter'daki hesaplarından, Atatürk'ün vefatının 79'uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Kurtuluş Savaşı'nın büyük komutanı, Cumhuriyetin banisi, ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 79. yıl dönümünde rahmetle, hürmetle, saygıyla yad ettiğini belirten Erdoğan, "Atatürk'ün bıraktığı en önemli miraslardan biri olan Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda gece gündüz çalışmayı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın, Instagram'da paylaştığı Atatürk fotoğrafı 11 bin beğeni aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan10 KasımAtatürk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 50'yi aştı
Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 50'yi aştı
'Elektronik tebligat dönemi başlıyor'
'Elektronik tebligat dönemi başlıyor'
Kocaeli'deki FETÖ/PDY operasyonu: 2 tutuklama
Kocaeli'deki FETÖ/PDY operasyonu: 2 tutuklama
Kamuya KPSS ile 2 bin 38 personel alınacak
Kamuya KPSS ile 2 bin 38 personel alınacak
Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor
Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor
FETÖ elebaşına 50 bin dolar 'hürmet parası' götürmüşler
FETÖ elebaşına 50 bin dolar 'hürmet parası' götürmüşler
Alzaymır ve demans hastası yaşlılara yeni destek
Alzaymır ve demans hastası yaşlılara yeni destek
Devlet 'liyakat sahibi' eski çalışanına kapısını açacak
Devlet 'liyakat sahibi' eski çalışanına kapısını açacak
Anıtkabir vatandaşların akınına uğradı
Anıtkabir vatandaşların akınına uğradı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ