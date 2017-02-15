Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Kapalı
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88191
ALTIN
143.452
DOLAR
3.6390
STERLIN
4.5370
EURO
3.8448
Quaresma'nın gözü unvanda
SON DAKİKA
Dolar/TL 3,65 seviyelerinde
SON DAKİKA
Dolar/TL 3,65 seviyelerinde
Kendini aşka adayan adam  Ahmet Selçuk İlkan
Kendini aşka adayan adam  Ahmet...
Karasu Satılık Yazlık Tatil Ve Konut Yatırımı
Karasu Satılık Yazlık Tatil Ve...
Sahte plakaya Darphane önlemi
SON DAKİKA
Sahte plakaya Darphane önlemi

Erdoğan'dan Berdimuhammedov'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'da devlet başkanlığı görevine yeniden seçilen Gurbangulu Berdimuhammedov'u kutladı.

Erdoğan'dan Berdimuhammedov'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'da devlet başkanlığı görevine yeniden seçilen Gurbangulu Berdimuhammedov'u kutladı.

15 Şubat 2017 Çarşamba 11:30
4 Okunma
Erdoğan'dan Berdimuhammedov'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'da devlet başkanlığı görevine yeniden seçilen Gurbangulu Berdimuhammedov'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, Türkmenistan'da 12 Şubat 2017'de yapılan seçimlerde oyların büyük çoğunluğunu alarak yeniden devlet başkanı seçilen Berdimuhammedov'a tebrik telgrafı gönderdi.

Seçim sonuçlarının Türkmenistan'a hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhammedov'a gönderdiği tebrik telgrafında, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde de iki kardeş ülke Türkiye ve Türkmenistan arasındaki ilişkilerin güçlenmeye devam edeceğine eminim. Türkmenistan'ın, kararlı ve dirayetli liderliğinizde, kalkınma ve refah yolunda emin adımlarla ilerleyeceğinden kuşku duymuyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanTürkmenistanGurbangulu Berdimuhammedov
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çaldıran Belediye Başkanına terör gözaltısı
Çaldıran Belediye Başkanına terör gözaltısı
Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu
Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu
8 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı
8 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı
14 ildeki "ByLock" operasyonunda 8 kişi tutuklandı
14 ildeki "ByLock" operasyonunda 8 kişi tutuklandı
El Bab'da 8 DEAŞ'lı 'canlı bomba' öldürüldü
El Bab'da 8 DEAŞ'lı 'canlı bomba' öldürüldü
Suudi Arabistan'ın Astana ve Cenevre süreçlerine desteği vurgulandı
Suudi Arabistan'ın Astana ve Cenevre süreçlerine desteği vurgulandı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ