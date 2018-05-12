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Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Annelerimizin, bizim istikbalimizin, birlik ve beraberliğimizin en önemli mimarları olduklarını vurgulamak istiyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Annelerimizin, bizim istikbalimizin, birlik ve beraberliğimizin en önemli mimarları olduklarını vurgulamak istiyorum." ifadesini kullandı.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 15:58
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Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Mayıs Anneler Günü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Mesajında, "İlk duacımız, ilk hamimiz, merhameti ve şefkati en çok kendilerinden gördüğümüz, sığınağımız, korunağımız olan annelerimizin, Anneler Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullanan Erdoğan, annelerin dünyaya gelip ilk çığlığın atıldığı andan son nefesin verildiği zamana kadar güvenli bir liman, huzurlu ev ve şefkatli yuva olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, annenin her insanın sırrı, sırdaşı, dostu ve arkadaşı olduğunu vurgulayarak, mesajında şunları kaydetti:

"Evlatlarının mutluluğu, geleceği için kendilerini feda eden, yemeyip yediren, gezmeyip gezdiren annelerimizin üzerimizdeki haklarını asla ödeyemeyiz. İlk adımı atarken de iş hayatına atılırken de arkamızda, bizi cesaretlendiren, hayata hazırlayan, iyiye yönlendirip kötülükten, kötülerden uzak tutmaya çalışan annemizi buluruz.

'Cennet anaların ayakları altındadır.' sözü doğrultusunda kendilerini baş tacı kabul ettiğimiz annelerimiz, bizler için berekettir, duadır, ilk öğretmendir. Hayatımın her safhasında olduğu gibi milletimize hizmet yolunda da annemin duasını daima yanımda hissetme bahtiyarlığıyla annelerimizin, bizim istikbalimizin, birlik ve beraberliğimizin en önemli mimarları olduklarını vurgulamak istiyorum."

Sevgiyi, saygıyı, şefkati, anne babaya hürmeti kendine şiar edinen bir millete, hiç kimsenin zarar veremeyeceğine inandığını belirten Erdoğan, ömürlerini ailelerine vakfeden, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerin, Anneler Günü'nü kutladı, ahirete irtihal etmiş tüm anneleri rahmetle ve minnetle yad etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Basın MerkeziCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan13 Mayıs Anneler Günü
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