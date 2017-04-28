Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
94655
ALTIN
144.733
DOLAR
3.5468
STERLIN
4.5960
EURO
3.8654
'Doğa dostu kalem'
'Doğa dostu kalem'
Hazinede 4,5G bereketi
Hazinede 4,5G bereketi
Trafik sigortasında 'taksit' sorunu
Trafik sigortasında 'taksit' sorunu
Futbolcular değişimi yakaladı
Futbolcular değişimi yakaladı
Cassini, Satürn ile halkaları arasına ilk dalışını yaptı
Cassini, Satürn ile halkaları arasına...

Erdoğan'dan Alman Böhmermann'a suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman ZDF televizyon kanalında hakaret içerikli mizah programı hazırlayan Jan Böhmermann hakkında suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan'dan Alman Böhmermann'a suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman ZDF televizyon kanalında hakaret içerikli mizah programı hazırlayan Jan Böhmermann hakkında suç duyurusunda bulundu.

28 Nisan 2017 Cuma 15:26
29 Okunma
Erdoğan'dan Alman Böhmermann'a suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAlman ZDF televizyon kanalında hakaret içerikli mizah programı hazırlayan Jan Böhmermann hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, müvekkili Erdoğan adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 15 sayfalık suç duyurusu dilekçesi verdi.

Dilekçede, Böhmermann'ın Alman ZDF kanalında 31 Mart 2016'da yayınlanan bir programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiğine, Almanya'da açılan soruşturma sonucunda verilen takipsizlik kararına ve takipsizlik kararının itirazına verilen ret kararına yer verildi.

Alman adli mercilerinin isnat edilen suçla ilgili kamu davası açmamasının, "Berlin'de hakimler var" deyişinin Almanya'da bir karşılığı olmadığına vurgu yapılan dilekçede, "Hukuk kurallarının, mağdurun kimliğine göre uygulanmasına dair ortaçağ alışkanlığının tekrar hortladığının açık bir göstergesidir. İnsan onuru, hukukun koruması gereken en önemli değerdir. Bu sebeple, insan onurunun ihlali de ceza kanunları ile cezalandırılmaktadır. Bir başka ülkenin vatandaşı veya devlet başkanının onuruna karşı saldırı teşkil eden fiiller hakkında etkili soruşturma yapılması ve bu fiillerin cezalandırılması da bir zorunluluktur." değerlendirmesi yapıldı.

Dilekçede, "Alman adli mercileri, suçun mağdurunun Sayın Cumhurbaşkanımız olması hasebiyle, hem Alman anayasasını hem Alman Ceza Kanunu'nu hem de emsal yargı uygulamalarını açıkça ihlal etmiştir. Mağdurun kimliğine göre hukuk kurallarının farklı tatbik edilmesi, ortaçağ Avrupası'nın hukuk anlayışının yansıması olarak değerlendirilmelidir." görüşü ifade edildi.

Yabancı devlet başkanlarına karşı işlenen suçlar ve Alman Ceza Kanunu hükümlerine yer verilen dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Devlet başkanlarının uluslararası hukuk bakımından dokunulmazlığı bulunmaktadır. Viyana Sözleşmesi'nde diplomatik dokunulmazlıklar tanımlanmış ve devlet başkanının da bu dokunulmazlıklardan yararlanacağı belirtilmiştir. Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi ana kural olarak diplomatik temsilcilerin sahip olduğu hak ve yükümlülükler ile dokunulmazlık ve ayrıcalıklarını düzenlemektedir. Bunun yanında aynı sözleşme, ikincil kural olarak, sözleşmenin koruduğu uygulamalarda, taraflar arasında ayırımcılığı da yasaklamaktadır.

Diplomasi ajanları da dahil olmak üzere Uluslararası Korunan Kişilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme, TBMM tarafından kabul edilmiş, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmedir. Sözleşmenin 1. maddesinde uluslararası korumaya sahip kişiler tanımlanmaktadır ve devlet başkanı da bu kapsamda kabul edilmektedir. Sözleşmenin 2. maddesinde uluslararası korumaya sahip kişilere yapılacak saldırıların önlenmesi yükümlülüğü getirilmektedir."

"Türkiye'de soruşturma yapılabilir"

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 343'ncü maddesindeki "karşılıklılık şartı"nın, Almanya'da da Türk diplomasi ajanları ve uluslararası alanda korunan kişilere yönelik saldırıların cezalandırılmasını zorunlu kıldığı hatırlatılan dilekçede, "Almanya'da, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına yönelik hakaret teşkil eden fiilin cezalandırılmaması karşısında Alman diplomasi ajanları ve uluslararası alanda korunan kişilere yönelik Türkiye'de hakaret edildiğinde karşılıklılık şartı gerçekleşmediği için muhakeme şartının bulunmadığı kabul edilmelidir." ifadeleri yer aldı.

Böhmermann hakkında Türkiye'de soruşturma ve kovuşturma yapılmasının hukuken mümkün olduğu bildirilen dilekçede, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan soruşturma ve kovuşturma açılması için failin Türkiye'de bulunmasına gerek olmadığı, Adalet Bakanlığının da talebine gerek kalmadan fail hakkında herhangi bir koşula bağlı olmaksızın doğrudan soruşturma açılmasının hukuken mümkün olduğu belirtildi.

Şüpheli Böhmermann'ın açıklamalarının TCK'nın 299'ncu maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunun unsurlarını içerdiği kaydedilen dilekçede, emsal mahiyetteki Yargıtay içtihatları gözetildiğinde, atılı suçun yasal unsurlarının gerçekleştiği belirtildi.

Dilekçede, Böhmermann'ın açıklamalarının ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesinin de mümkün olamayacağına işaret edilerek, hakkında kamu davası açılması talebinde bulunuldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAlman ZDF Televizyon KanalıJan Böhmermann
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Barzani'yi kabulü başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Barzani'yi kabulü başladı
Burn Electropol Festivali 29 Nisan'da Maslak Arena’da
Burn Electropol Festivali 29 Nisan'da Maslak Arena’da
"Cizre baştan sona ihya edilecek"
"Cizre baştan sona ihya edilecek"
Burn Electropol Festivali 2017 Line-Up'ı Açıklandı!
Burn Electropol Festivali 2017 Line-Up'ı Açıklandı!
Başkentte trafiğe '1 Mayıs' düzenlemesi
Başkentte trafiğe '1 Mayıs' düzenlemesi
AK Parti'yi işgal girişimi davasında ara karar
AK Parti'yi işgal girişimi davasında ara karar

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ