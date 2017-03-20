Erdoğan'dan '21 Mart Dünya Nevruz Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya, demokrasi, hak, özgürlük, hoşgörü gibi kavramların uygulamalarına, bizzat bu değerleri sistemleştirenler tarafından ihanet edildiği acı günler yaşıyor. Medeniyet ve kültür havzamızı boğmaya çalışanlara karşı mücadeleyi, kendi tarihimizden ve geleneklerimizden aldığımız güçle vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mart Dünya Nevruz Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, nevruzun, geniş bir coğrafyada, hem toprağın uyanışı ve baharın gelişinin hem de kardeşlik, dostluk ve dayanışmanın sembolü bir gün olduğunu aktardı.

Tüm vatandaşların Nevruz Günü'nü kutlayan Erdoğan mesajında, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yaşadığımız coğrafyanın her geçen gün biraz daha kıskaca alındığı bir dönemde, Nevruz'un ifade ettiği yeniden diriliş ruhuna sıkı bir şekilde sahip çıkmalıyız. Dünya, demokrasi, hak, özgürlük, hoşgörü gibi kavramların uygulamalarına, bizzat bu değerleri sistemleştirenler tarafından ihanet edildiği acı günler yaşıyor. Medeniyet ve kültür havzamızı boğmaya çalışanlara karşı mücadeleyi, kendi tarihimizden ve geleneklerimizden aldığımız güçle vereceğiz."

"Yaratılanı severiz Yaradan'dan ötürü" diyen bir medeniyet anlayışının mensupları olarak bu yeni dönemin öncülüğünü ve taşıyıcılığını yapmak mecburiyetinde olduklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Coğrafyamızla birlikte dünyadaki tüm mazlum ve mağdur halklar için kutlu bir geleceğin sembolü olacak Nevruz ateşini, inşallah, Anadolu'dan yakacağız. Bu duygularla bir kez daha milletimizin ve tüm kardeşlerimizin Nevruz Günü'nü kutluyorum. Nevruz'un bölgemizle birlikte tüm dünya için barışın, huzurun, istikrarın, refahın müjdecisi olmasını diliyorum."