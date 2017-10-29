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Erdoğan: Cumhuriyetimize hayat veren ruh dimdik ayaktadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstiklal Harbi'mizi zaferle taçlandıran, cumhuriyetimize hayat veren ruh hamdolsun tıpkı 94 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır." dedi.

Erdoğan: Cumhuriyetimize hayat veren ruh dimdik ayaktadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstiklal Harbi'mizi zaferle taçlandıran, cumhuriyetimize hayat veren ruh hamdolsun tıpkı 94 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır." dedi.

29 Ekim 2017 Pazar 14:22
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Erdoğan: Cumhuriyetimize hayat veren ruh dimdik ayaktadır

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Cumhuriyetin ilanının 94. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Erdoğan'a, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüksek yargı temsilcileri, Bakanlar Kurulu üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyasi parti temsilcileri, kuvvet komutanları ile diğer devlet erkanı eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler Aslanlı Yol'dan geçerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

"Her satırı kahramanlıklarla dolu çetin bir mücadelenin eseridir"

Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli kulesine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, bugün ağır bedeller ödeyerek sahip olduğumuz son devletimiz cumhuriyetimizin 94. yıl dönümünü büyük bir heyecanla idrak ediyoruz. Bizlere emanetiniz olan bu Türkiye Cumhuriyeti, her satırı kahramanlıklarla her safhası fedakarlıklarla dolu çetin bir mücadelenin eseridir. İstiklal Harbi'mizi zaferle taçlandıran, cumhuriyetimize hayat veren ruh hamdolsun tıpkı 94 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Tarihe 15 Temmuz Destanı olarak geçen şanlı direniş, bu ruh ve iradenin tüm ülke sathında tecessüm etmiş halidir. Cumhuriyetimizin 94. kuruluş yıl dönümünü kutlarken, başta zat-ı aliniz ve silah arkadaşlarınız olmak üzere, tüm gazilerimizin hatıralarını saygıyla yad ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım aynı makam aracıyla Anıtkabir'den ayrıldı.

Garnizonda görevli subay ve astsubayların yanı sıra öğrenciler de törende yer aldı. Tören dolayısıyla mozole binasına büyük boy Türk bayrağı asıldı.

Törenin bitiminde Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanCumhurbaşkanıÖnce Vatan Gazetesi
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