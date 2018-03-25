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Erdoğan: Cumhur ittifakını en yüksek oy oranları ile tanıştıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2019'da AK Parti'yi ve MHP ile yapmış olduğumuz cumhur ittifakını gelmiş geçmiş en yüksek oy oranları ile tanıştıracağız." dedi.

Erdoğan: Cumhur ittifakını en yüksek oy oranları ile tanıştıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2019'da AK Parti'yi ve MHP ile yapmış olduğumuz cumhur ittifakını gelmiş geçmiş en yüksek oy oranları ile tanıştıracağız." dedi.

25 Mart 2018 Pazar 14:44
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Erdoğan: Cumhur ittifakını en yüksek oy oranları ile tanıştıracağız

GİRESUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Giresun İl Kongresinde konuştu.

Erdoğan, kongrede yaptığı konuşmada, "2019'da AK Parti'yi ve MHP ile yapmış olduğumuz cumhur ittifakını gelmiş geçmiş en yüksek oy oranları ile tanıştıracağız." ifadelerini kullandı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3747 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O beğenmedikleri ÖSO, Fırat Kalkanı Harekatı'nda 614 şehit verdi. Zeytin Dalı Operasyonu'nda ise şu ana kadar 302 şehit verdi." dedi.

AA

Son Güncelleme: 25.03.2018 14:59
Anahtar Kelimeler:
Erdoğanönce VatanCumhur Ittifakı
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