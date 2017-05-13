Erdoğan, Çipras'la 'iade edilmeyen darbeci askerleri' görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile görüşmesinde, "iade edilmeyen darbeci askerler" meselesinin Türkiye ile bir sorun teşkil ettiği belirtilerek, darbeye karışmış bu kişilerin, Yunanistan'da durmasının doğru olmadığı, bu konuda gerekli adımların atılması hususu vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarınca, Erdoğan'ın, Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak üzere geldiği Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'de gerçekleştirdiği ikili görüşmelere ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sabah Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ayrı ayrı görüştü. Erdoğan, Pekin'de kaldığı sürede 10'dan fazla ikili görüşme gerçekleştirecek.

Pozitif bir gündemle Kıbrıs meselesinin çözüme kavuşturulması

Erdoğan ve Çipras, görüşmede özellikle ikili ilişkiler ve üst düzey ziyaretlerin artırılması konusunu konuştu.

Bu çerçevede, Yunanistan ile yapılan İşbirliği Konseyi'nin bir sonraki toplantısının sonbaharda Selanik'te gerçekleştirilmesinde mutabık kalındı. İki ülke arasındaki ilişkilerde pozitif gündem oluşturulması için ortak çaba sarf edilmesi de vurgulandı.

Görüşmede, Yunanistan ile "iade edilmeyen darbeci askerler" meselesinin Türkiye ile bir sorun teşkil ettiği belirtilerek, darbeye karışmış bu kişilerin, Yunanistan'da durmasının doğru olmadığı, bu konuda gerekli adımların atılması hususunun altı çizildi.

Ege'de gerginliklerin azaltılması, muhtemel sorunların diyalog yoluyla çözümü vurgulandı. Özellikle, askeri taraflar arasında iş birliği yoluyla çözülmesi konusunda Türk ve Yunan tarafı karşılıklı görüşlerini ifade etti.

Görüşmede, Çipras, 16 Nisan'daki referandumdan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti ve Türkiye'ye, AB sürecinde destek verdiklerini söyledi.

Şu ana kadar arzu edilen netice alınamamış olsa da Kıbrıs meselesiyle ilgili görüşmelerin devam etmesi ve pozitif bir gündemle meselenin çözüme kavuşturulması için çalışma yapılması konusunda mutabık kalındı.

Serbest ticaret anlaşması imzalanmasıyla ilgili çalışmalara hız verilecek

Erdoğan'ın, Pakistan Başbakanı Şerif'le görüşmesinde ise özellikle ikili ilişkilerin iyi devam eden seyriyle ilgili memnuniyet dile getirildi.

İki ülke arasında ekonomik ilişkilerin artırılması, enerji, ticaret ve yatırım konularında adım atılması hususunda mutabık kalındı. Kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması imzalanmasıyla ilgili çalışmalara hız verilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Diplomatik ilişkilerin 70. yılı münasebetiyle bir dizi etkinlik planlanan görüşmede, bununla ilgili çalışmaların da neticelendirilmesi ve kutlanması konusu ele alındı.

Öte yandan Afganistan'dan Suriye'ye kadar bölgedeki terörle mücadele ve güvenlik konuları da gündeme geldi.

Erdoğan, Gül Baba Türbesi'nin açılışına davet edildi

Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüşmesinde, Türkiye'ye AB konusunda verdikleri destekten dolayı teşekkürlerini iletti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle ikili ticaret hacminin artırılması için daha yoğun bir çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader'in, Erdoğan'ı Gül Baba Türbesi'nin açılışı için sonbaharda Macaristan'a davet ettiği bildirildi.