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Erdoğan Çin ve Endonezya'yı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Çin'e gidiyor. Erdoğan 30 Temmuz'da Endonezya'ya geçecek.

Erdoğan Çin ve Endonezya'yı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Çin'e gidiyor. Erdoğan 30 Temmuz'da Endonezya'ya geçecek.

27 Temmuz 2015 Pazartesi 17:27
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Erdoğan Çin ve Endonezya'yı ziyaret edecek
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Devlet Başkanı Xi Jinping'in davetlisi olarak 28-30 Temmuz tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyeti, 30 Temmuz - 1 Ağustos'ta ise Endonezya Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. 

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin ÇHC ile 1971 yılında kurduğu diplomatik ilişkilerin, karşılıklı üst düzey ziyaretlerle özellikle son 10 yılda güçlü bir ivme kazandığı, ikili ilişkilerin 2010 yılından itibaren stratejik işbirliği düzeyine çıkarıldığı belirtildi. 

Açıklamada, ziyaretin gündemine ilişkin, şu bilgiler verildi: 

"Sayın Cumhurbaşkanımız son olarak Başbakanlığı döneminde 2012 yılında ÇHC’ne bir ziyaret gerçekleştirmişti. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretleri sırasında ÇHC’li mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkiler ve işbirliği imkanları tüm veçheleriyle ele alınacak, her iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır."

Açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ÇHC Ulusal Halk Kongresi Başkanı (Meclis Başkanı) Zhang Dejiang ve Başbakan Li Keqiang ile de görüşecek. Ziyaret sırasında, Pekin'de bir İş Forumu düzenlenmesi ve iki ülke arasında bazı anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.

Bazı bakanlar, milletvekilleri ve iş adamları da eşlik edecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti ziyaretinin ardından, 30 Temmuz -1 Ağustos tarihlerinde Endonezya Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyarette bulunacak. Açıklamada, "Stratejik ortaklık düzeyinde ikili ilişkilerimizin bulunduğu, G-20 üyesi Endonezya’ya gerçekleştirilecek ziyarette, Sayın Cumhurbaşkanımız Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile Devlet Sarayı’nda bir araya gelecek ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirilecektir" ifadesine yer aldı. 

Ziyaret sırasında her iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve Türkiye - Endonezya İş Forumu toplantısının yapılması öngörülüyor.

Her iki ülkeye yapılacak ziyarette de Cumhurbaşkanı'na bazı bakanlar, milletvekilleri, iş adamları ve basın mensuplarından oluşan bir heyet refakat edecek.

AA

Son Güncelleme: 28.07.2015 12:55
Anahtar Kelimeler:
ÇinErdoğanZiyaretEndonezya
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