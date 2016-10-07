Erdoğan Avrasya Tüneli'nden geçecek

Dünyanın en iyi mühendislik projeleri arasında gösterilen ve Asya ile Avrupa kıtalarını tüp geçişiyle birbirine bağlayacak Avrasya Tüneli, 20 Aralık'ta açılacak.

Açılış öncesi projenin son durumunu inceleyecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yarın kendi makam aracıyla tünelden geçeceği öğrenildi. Erdoğan'ın tünel çıkışında açıklama yapması öngörülüyor.

Avrasya Tüneli

Asya ile Avrupa kıtalarını tüp geçişiyle birbirine bağlayacak tünel, dünyada deniz altından en derinden geçecek tünel olacak. 14,6 kilometre toplam uzunluğa sahip projenin, deniz altından geçen kısmı ise 3,4 kilometre olarak belirlendi.

Trafiğin çok yoğun olduğu Kazlıçeşme-Göztepe hattında yolculuk süresini 15 dakikaya kadar indirecek proje, sahip olduğu ileri teknoloji ile bu güzergahta güvenli ve konforlu yolculuk imkanı sağlayacak.