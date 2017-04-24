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'Erdoğan aleyhtarı söylemlerin sıradanlaşmasına izin vermeyeceğiz'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Avrupa'daki Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye aleyhtarı söylemlere dair, "Bu tür söylemlerin normalleşmesine ve sıradanlaşmasına asla izin vermeyeceğiz." dedi.

'Erdoğan aleyhtarı söylemlerin sıradanlaşmasına izin vermeyeceğiz'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Avrupa'daki Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye aleyhtarı söylemlere dair, "Bu tür söylemlerin normalleşmesine ve sıradanlaşmasına asla izin vermeyeceğiz." dedi.

24 Nisan 2017 Pazartesi 14:56
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'Erdoğan aleyhtarı söylemlerin sıradanlaşmasına izin vermeyeceğiz'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa'daki Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye aleyhtarı söylemler ile ilgili olarak, "Bu tür söylemlerin normalleşmesine ve sıradanlaşmasına asla izin vermeyeceğiz. Çünkü bu başka bir şeylerin zeminini hazırlama gayretidir. Bunlar siyasi analiz, yorum değildir, başka bir planın parçası olarak gündeme getirilen konulardır. Biz demokrasi adına, milli irade adına, ahlak ve vicdan adına bu faşizan yaklaşımların normal ve meşru görülmemesi için elimizden gelen bütün imkanları seferber edeceğiz ve bu tür söylemlere müsamaha etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın Ermeni Patrikhanesine yolladığı bir mesaj oldu." diyen Kalın, şöyle devam etti:

"Sayın Patrik vekili Aram Ateşyan tarafından da bu mesaj kilisede yapılan ayinde bulunan Ermeni vatandaşlarımızla da paylaşıldı. Biz, 1915 olayları olarak bilinen hadiselere hep, 'Bir ortak acı ve adil hafıza' perspektifinden baktığımızı ifade ettik. Yine bu çerçevede sayın Cumhurbaşkanımızın yayınladığı mesajdan bir iki cümleyi sizinle paylaşmak istiyorum; Bölgenin iki kadim toplumu olarak Türkler ve Ermeniler bin yıldır omuz omuza yaşadıkları bu coğrafyada, ortak bir tarihi ve kültürü paylaşmıştır. Ermeni toplumu, gerek Osmanlı İmparatorluğu gerek Cumhuriyetimizin yüz yıla yaklaşan geçmişinde çok kıymetli evlatlar yetiştirerek ülkemizin gelişiminde büyük katkılarda bulunmuşlardır. Dün olduğu gibi bugün de Ermeniler, ülkemizin eşit ve hür vatandaşları olarak sosyal, siyasi ve ticari hayatımızın her alanında önemli roller üstlenmektedir."

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim KalınCumhurbaşkanı ErdoğanTürkiye AleyhtarıErmeni Patrikhanesi
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