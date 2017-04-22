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Erdoğan, Abdurrahman Külünk'ün cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün 97 yaşında vefat eden amcası Abdurrahman Külünk için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Erdoğan, Abdurrahman Külünk'ün cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün 97 yaşında vefat eden amcası Abdurrahman Külünk için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

22 Nisan 2017 Cumartesi 15:55
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Erdoğan, Abdurrahman Külünk'ün cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cenaze törenine katılmak amacıyla Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisi'ne geldi.

Burada öğle namazını kılan Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün vefat eden amcası Abdurrahman Külünk'ün cenaze törenine katıldı. Erdoğan, camide, AK Parti Milletvekili Metin Külünk, Abdurrahman Külünk'ün oğulları Metin, Hasan ve Cahit Külünk'e taziyelerini iletti.

Kılınan cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, tabuta omuz verdi.

Abdurrahman Külünk'ün cenazesinin, Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Karacaahmet Mezarlığı'na geçerek, annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAK PartiAbdurrahman Külünk
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