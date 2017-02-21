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Erdoğan'a suikast girişimi davasının ikinci duruşması başladı

FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın ikinci gün duruşması başladı.

Erdoğan'a suikast girişimi davasının ikinci duruşması başladı

FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın ikinci gün duruşması başladı.

21 Şubat 2017 Salı 09:39
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Erdoğan'a suikast girişimi davasının ikinci duruşması başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın ikinci gün duruşması başladı.

Muğla E Tipi Kapalı Cezaevinde tutulan sanıklar, sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında davanın görüldüğü Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'na getirildi. Sanıkların nakli sırasında bir polis helikopteriyle de havadan güvenlik önlemi alındı. Binanın bahçesine sokulan araçlardan indirilen sanıklar, jandarmaların eşliğinde salona alındı.

Duruşmanın ikinci gününde mahkeme heyeti, sanıklar Taner Berber ve Zekeriya Kuzu'yu dinleyecek. 3 gün daha sürecek duruşmaya cuma günü ara verilecek. Duruşmaya salı günü yeniden başlanacak.

FETÖ lideri Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu duruşmanın ilk gününde iki numaralı sanık Gökhan Şahin Sönmezateş ve üç numaralı sanık Şükrü Seymen, mahkeme heyetince dinlenmişti. İki sanık da görev emrini Semih Terzi'den aldıklarını söylemişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖMuğlaCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanErdoğana Yönelik Suikast Girişimi
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