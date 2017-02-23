Erdoğan'a suikast girişimi davasının dördüncü duruşması başladı

MUĞLA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan sanıklar, sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında davanın görüldüğü Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'na getirildi. Binanın bahçesinde araçlardan indirilen sanıklar, jandarmaların eşliğinde salona alındı.

Duruşmanın dördüncü gününde mahkeme heyetinin, özel kuvvetler ekibi ve pilotlardan bazı sanıkları dinlemesi bekleniyor. Yarın ara verilecek duruşmaya salı günü yeniden başlanacak.

FETÖ lideri Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu duruşmanın ilk üç gününde, iki numaralı sanık Gökhan Şahin Sönmezateş ve üç numaralı sanık Şükrü Seymen ile suikast girişiminde yönetici olduğu, MAK timine liderlik ettiği belirlenen Taner Berber ve Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığının "üs imamı" olarak anılan eski astsubay Zekeriya Kuzu, eski astsubay Serkan Elçi, eski yüzbaşı Özay Cödel, eski yüzbaşı Haldun Gülmez ile eski üsteğmen Ali Sarıbey mahkemede ifade vermişti.