Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
94509
ALTIN
145.478
DOLAR
3.5833
STERLIN
4.5969
EURO
3.9032
'Fizyo-trak'
'Fizyo-trak'
"Çellomençe"
"Çellomençe"
Borsa rekorlara doymuyor
Borsa rekorlara doymuyor
'KAAN' görücüye çıkıyor
'KAAN' görücüye çıkıyor
Engelleri yüzerek aştılar
Engelleri yüzerek aştılar

Erdoğan'a suikast girişimi davasında 'Yarbay Emin' SEGBİS ile dinlenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasının 3. gününde, Dalaman Garnizon Komutanı Çol, Bodrum IMSIK Hava Meydan Komutanı Şahbaz ve eski Başyaver Yazıcı'nın ifadelerinde "Yarbay Emin" olarak geçen Emin Güven'in SEGBİS ile dinlenmesi bekleniyor.

Erdoğan'a suikast girişimi davasında 'Yarbay Emin' SEGBİS ile dinlenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasının 3. gününde, Dalaman Garnizon Komutanı Çol, Bodrum IMSIK Hava Meydan Komutanı Şahbaz ve eski Başyaver Yazıcı'nın ifadelerinde "Yarbay Emin" olarak geçen Emin Güven'in SEGBİS ile dinlenmesi bekleniyor.

26 Nisan 2017 Çarşamba 09:53
27 Okunma
Erdoğan'a suikast girişimi davasında 'Yarbay Emin' SEGBİS ile dinlenecek

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖdarbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmalarına devam edilecek.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince, adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının salonunda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde getirildi. Salonda sanıkların yakınları ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında olduğu 25 kişi ile Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün de müdahillik talebi kabul edilen davanın ikinci duruşmasının üçüncü gününde, Dalaman Garnizon Komutanı Murat Selçuk Çol, Dalaman Hava Üs Komutanlığında görev yapan asker Emin Keskin, Bodrum IMSIK Hava Meydan Komutanı Yarbay Fethi Şahbaz'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski Başyaveri Ali Yazıcı'nın ifadelerinde "Yarbay Emin" olarak geçen ve Emin Güven olduğu anlaşılan sanığın da tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumuna SEGBİS ile bağlanılarak dinlenmesi bekleniyor.

İddianame

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı şüpheli olduğu iddianamede, sanıkların, "Cumhurbaşkanına suikast", "anayasayı ihlal", "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç", "silahlı terör örgütü yöneticisi olma", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama", "zincirleme şekilde silahla tehdit", "Cumhurbaşkanına hakaret", "zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali" ve "nitelikli yağma" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.

Saldırıyı gerçekleştiren FETÖ'nün suikast timindeki biri firari 37 asker için en az altışar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep ediliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖDarbe TeşebbüsüYarbay EminSEGBİSBodrum IMSIK Hava Meydan Komutanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
25 ceza infaz ve koruma memuru FETÖ'den gözaltına alındı
25 ceza infaz ve koruma memuru FETÖ'den gözaltına alındı
15 yılda emekli maaşları yüzde 445 arttı
15 yılda emekli maaşları yüzde 445 arttı
FETÖ sanığı doktora 3 yıl hapis cezası
FETÖ sanığı doktora 3 yıl hapis cezası
Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına ceza
Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına ceza
"Komutanlara 'FETÖ'cüler darbe yapıyor' dedim"
"Komutanlara 'FETÖ'cüler darbe yapıyor' dedim"
Temiz deniz dalgıçları sevindirdi
Temiz deniz dalgıçları sevindirdi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ