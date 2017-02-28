Erdoğan'a suikast girişimi davasında ikinci haftanın ilk duruşması başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan sanıklar, sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında davanın görüldüğü Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'na getirildi. Binanın bahçesinde araçlardan indirilen sanıklar, jandarmaların eşliğinde salona alındı.

Yargılamanın ikinci haftasının ilk duruşmada mahkeme heyetinin, özel kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ekibinden bazı sanıkları dinlemesi bekleniyor. İlk duruşmanın görülmesinin 15 Mart'a kadar sürmesi planlanıyor.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu duruşmanın ilk haftasında aralarında eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, eski binbaşı Şükrü Seymen, eski binbaşı Taner Berber ve Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığının "üs imamı" olarak anılan eski astsubay Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu 12 sanık mahkemede ifade vermişti.