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Erdoğan'a suikast girişimi davasında ara karar bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada ara karar verilmesi bekleniyor.

Erdoğan'a suikast girişimi davasında ara karar bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada ara karar verilmesi bekleniyor.

04 Mayıs 2017 Perşembe 09:51
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Erdoğan'a suikast girişimi davasında ara karar bekleniyor

FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 47 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasının ilk 4 gününde 18 tanık dinlendi.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince, adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle daha uygun olan Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Salonu'nda görülen duruşmanın 5. gününde de dava dosyasına gönderilen deliller ve tanık ifadeleri okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 25 kişi ile Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün de müdahillik talebi kabul edilen davanın, ikinci duruşmasında mahkeme heyeti bazı sanık ve sanık avukatlarını dinleyerek ara kararını açıklayacak. 

Ara kararda, avukatları aracılığıyla davaya müşteki sıfatıyla katılma başvurusu yapan Başbakanlık'ın yanı sıra suikast girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın taleplerinin de karara bağlanması bekleniyor.

Ara kararda ayrıca mahkemeye ikinci kez "gizli tanık" olarak ifade vermek için başvuruda bulunan ve kimliği açıklanmayan kişinin bu talebinin kararlaştırılması öngörülüyor.

43 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi 

İkinci duruşmanın sonlarına doğru davanın savcısı Ali Cenk Düzgün, toplanan delillerin yeterince açıklığa kavuştuğunu belirterek, esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Davanın bir numaralı sanığı FETÖ'nün elebaşı firari Fetullah Gülen ile diğer firari sanıklar Özcan Karacan ve Burkay Karatepe'nin dosyalarının, mahkemenin karar verme sürecini uzatacağı gerekçesiyle bu davadan ayrılmasını isteyen Düzgün, mütalaasında sanıklardan 43'ü için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulundu.

Tanık ifadeleri sanıkların ifadeleriyle çelişti

Dinlenen 18 tanıktan birçoğu, sanıkların daha önceki ifadelerini yalanladı.

Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nde 15 Temmuz 2016 gecesi helikoptere bilerek arıza yaptıran ve suikast girişimine katılmayan Pilot Yarbay Bahattin Akgül'ün anlattıkları, Marmaris'e suikast timini götüren pilotlar eski 3. Kara Havacılık Alay Komutanı Albay Murat Dağlı ve Pilot Albay Zeki Göçmen'in teşebbüsten haberdar olmadıkları yönündeki iddialarının yalan olduğunu gösterdi. Akgül, ifadesinde, Göçmen'in girişim gecesi, "Biz yarın ya kahraman olacağız ya da vatan haini.", Dağlı'nın ise "Şu anda tarihe tanıklık ediyorsunuz hatta tarihin içindesiniz." dediğini aktardı.

Marmaris Emniyet Müdürlüğünün darbe girişimi gecesine ilişkin 155 Polis İmdat hattı kayıtlarının da okunduğu duruşmada, ihbarlara göre sanıkları taşıyan helikopterlerin saat 03.03'te Marmaris'e geldikleri, 03.10'da helikopterlerden ateş açılmaya başlandığı netleştirildi. Bu kayıtlar da sanıkların suikast girişiminden önce başka bir grubun helikopterlerle bölgeye gelerek etrafı taradıkları iddialarını çürütmüş oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖRecep Tayyip ErdoğanSuikast Girişimi
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