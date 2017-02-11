Erdoğan'a destek için yola çıkan Özavcı, Gaziantep'te

DSP'nin 2010'daki kongresinde genel başkan adayı olan Erol Özavcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek için çıktığı Türkiye turu kapsamında Gaziantep'e ulaştı.

"Güçlü Bir Türkiye İçin Evet" kampanyasına destek için Türkiye turu yapan Özavcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları ve "yeni Türkiye", "dünya lideri", "dünya liderimizle yeni Türkiye yolunda" yazıları bulunan otomobiliyle kente geldi.

Anasaya değişikliğine ilişkin referandumda "evet" için süslediği otomobiliyle 29 ili gezen Özavcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gittiği şehirlerde, köylerde Erdoğan sevgisiyle karşılandığını söyledi.

Kocaeli'nden başladığı yolculukta Karadeniz'den Güneydoğu'ya birçok ili dolaştığını aktaran Özavcı, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımıza destek vermek, referanduma "evet" demek için yollardayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakan olmadan önceki süreçte insanlarımızın, hastalarını hastanelere rehin bıraktığı, okuyan öğrencilerimizin kitap alamadıkları günleri unutmamalıyız, çocuğunu askere gönderen annenin, ziyarete gittiğinde başörtülü olduğu için çocuğunu göremediği günleri unutmamalıyız. Bugüne gelirsek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı hizmetleri benimseyerek gördüğüm için daha rahat, daha güzel bir Türkiye için karış karış geziyorum. Artık eski, kokuşmuş anayasanın değişmesini istiyorum."