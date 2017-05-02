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Erdoğan 979 gün sonra AK Parti'ye dönüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliğinin ardından kurucusu olduğu AK Parti'ye üye olacak.

Erdoğan 979 gün sonra AK Parti'ye dönüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliğinin ardından kurucusu olduğu AK Parti'ye üye olacak.

02 Mayıs 2017 Salı 12:54
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Erdoğan 979 gün sonra AK Parti'ye dönüyor

AK Parti 1. Olağanüstü Büyük Kongresi'yle 27 Ağustos 2014'te partiye veda eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişikliğinin ardından "beşinci çocuğu" olarak nitelendirdiği partisine 979 gün sonra yeniden üye olarak dönecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Nisan'da halk oylamasıyla kabul edilen anayasa değişikliği ile "Cumhurbaşkanı seçilenin partisi ile ilişiği kesilir" kuralının kaldırılmasının ardından bugün parti genel merkezinde düzenlenecek törenle AK Parti'ye üye olacak.

10 Ağustos 2014'te halkın oylarıyla cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, 27 Ağustos 2014'te yapılan AK Parti 1. Olağanüstü Büyük Kongresi ile genel başkanlığı Ahmet Davutoğlu'na devrederek partisine veda etmişti.

"Yeniden kavuşmak umuduyla" diyerek ayrılmıştı

Olağanüstü büyük kongrede, partisine, "Adalet ve Kalkınma Partisini yani aşkımı, sevdamı, tutkumu, kavgamı da önce Allah'a, sonra sizlere emanet ediyorum. Yeniden görüşmek, yeniden kavuşmak umuduyla." sözleriyle veda eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 979 gün sonra yeniden kurucusu olduğu partiye katılacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden partililerin ve vatandaşların oluşturacağı konvoyla AK Parti Genel Merkezi'ne gelecek Erdoğan, burada saat 13.00'te düzenlenecek AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılacak. 

Dün toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda AK Parti'ye üyeliği oy birliğiyle kabul edilen Erdoğan, üyelik formunu imzalayarak "beşinci çocuğu" olarak nitelendirdiği partisine üye olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bir de konuşma yapacak.

57 yıl sonra yeniden partili cumhurbaşkanlığı 

Türkiye'de 27 Mayıs 1960 darbesine kadar cumhurbaşkanları partiliydi. 1961 Anayasası ile cumhurbaşkanlarının partileriyle ilişiklerinin kesilmesi hükmü getirildi. 1982 Anayasası'nda da bu hüküm korundu.

16 Nisan'da yapılan halk oylamasının ardından anayasa değişikliği ile cumhurbaşkanının parti üyeliğinin önündeki engel kaldırıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün AK Parti üyesi olmasıyla Türkiye'de 57 yıl sonra partili cumhurbaşkanlığı da tekrar başlayacak.

Türk siyasi tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı, CHP'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk hem parti genel başkanlığı hem de cumhurbaşkanlığı yaptı. 

Atatürk'ün ölümünün ardından CHP'nin başına geçen İsmet İnönü de 1950 yılına kadar hem genel başkanlık hem de cumhurbaşkanlığı görevini birlikte yürüttü. 

Demokrat Partinin iktidara gelmesiyle birlikte Celal Bayar cumhurbaşkanı seçildi. Bayar, Demokrat Parti Genel Başkanlığından ayrıldı fakat parti üyeliğinden ayrılmadan cumhurbaşkanlığı görevini yerine getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mayıs'ta yapılacak AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde genel başkan seçilmesinin ardından sadece parti üyesi olarak değil parti genel başkanı olarak Cumhurbaşkanlığı görevini sürdürecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiCumhurbaşkanı ErdoğanAnayasa Değişikliği
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