Erdoğan 24 ismi yeniden Danıştay üyeliğine seçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay kanununun ilgili geçici maddesi gereği üyelikleri sona eren 24 ismi, yeniden Danıştay üyeliğine seçti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay üyeliklerine, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 6723 sayılı Kanun ile eklenen geçici 27'nci maddesi gereğince üyeliği sona erenler arasından 24 ismi belirledi.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülkadir Atalık, Ahmet Saraç, Ali Ürker, Binnaz Mahioğlu, Cevdet Malkoç, Fatih Mehmet Alkış, Hamit Ümit Aksoy, Hasan Gül, Hasan Şahin, Hayrettin Kadıoğlu, Hicabi Ece, İbrahim Berberoğlu, İbrahim Er, İlker Sert, İsmail Kalender, Mahmut Ballı, Mahmut Vural, Mevlüt Atbaş, Nizamettin Kalaman, Osman Tural, Oya Işık, Yalçın Ekmekçi, Zeki Yiğit ve Zeynep Kenan'ı Danıştay üyeliklerine seçti.

Atamalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Danıştay üyeliğine 24 ismi seçmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında sayısında yer alan kararda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155'inci ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 8 ve 9'uncu maddeleri gereği, Danıştay üyeliğine 24 ismin belirlendiği ifade edildi.