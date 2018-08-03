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Erdoğan '100 Günlük Eylem Planı'nı açıklıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 100 günlük icraat programını tanıtıyor.

Erdoğan '100 Günlük Eylem Planı'nı açıklıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 100 günlük icraat programını tanıtıyor.

03 Ağustos 2018 Cuma 16:05
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Erdoğan '100 Günlük Eylem Planı'nı açıklıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 400 projeyi içeren 100 günlük eylem planını kamuoyuna açıklıyor.

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, Cumhurbaşkanlığı ile 16 Bakanlığın önümüzdeki 100 gün içinde gerçekleştireceği icraatları tanıtıyor. 

100 günlük eylem planında ulaşımdan enerjiye, ekonomiden sanayiye, dış ticaretten şehirciliğe, dış politikadan savunmaya, eğitimden sağlığa, tarımdan teknolojiye, turizmden gençlik ve spora birçok başlıkta gerçekleştirilecek hedefler yer alıyor. 

Programda bütçe ve kamu maliyesiyle ilgili atılacak adımlar da bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanlığı Kabinesi100 Günlük Eylem Planı
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