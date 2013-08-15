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ERDEMİR ve İSDEMİR'de istifa

ERDEMİR ve İSDEMİR YKB Fatih Osman Tar, istifa etti

ERDEMİR ve İSDEMİR'de istifa

ERDEMİR ve İSDEMİR YKB Fatih Osman Tar, istifa etti

15 Ağustos 2013 Perşembe 09:41
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ERDEMİR ve İSDEMİR'de istifa

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ (ERDEMİR) ile İskenderun Demir ve Çelik AŞ (İSDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Osman Tar, şirketlerdeki görevlerinden istifa etti.
ERDEMİR'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, Tar'ın ERDEMİR'in yanı sıra bazı ortak şirketlerdeki görevlerinden de ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı - Murahhas Aza Oytaş İç ve Dış Ticaret AŞ temsilcisi ve şirketimiz Genel Müdür Vekili, ayrıca bağlı ortaklıklarımızdan İskenderun Demir ve Çelik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı - Murahhas Aza ATAER Holding AŞ temsilcisi ve Erdemir Mühendislik Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, ATAER Holding AŞ temsilcisi olarak görev yapmakta olan Fatih Osman Tar, 14 Ağustos itibarıyla söz konusu görevlerinden istifa etmiştir."

AA

Son Güncelleme: 15.08.2013 09:42
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeEreğli Demir Ve Çelik FabrikalarıErdemirİSDEMİRİskenderun Demir Ve ÇelikDemir-çelik Kombinası
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