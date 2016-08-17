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Erciyes Üniversitesinde FETÖ operasyonu

Erciyes Üniversitesinde, içerisindeki faaliyetlerinden dolayı açığa alınan ve haklarında gözaltı kararı verilen 100 akademik ve idari personelden 76'sı yakalandı.

Erciyes Üniversitesinde FETÖ operasyonu

Erciyes Üniversitesinde, içerisindeki faaliyetlerinden dolayı açığa alınan ve haklarında gözaltı kararı verilen 100 akademik ve idari personelden 76'sı yakalandı.

17 Ağustos 2016 Çarşamba 14:50
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Erciyes Üniversitesinde FETÖ operasyonu

 Erciyes Üniversitesinde (ERÜ), daha önce açığa alınan ve haklarında gözaltı kararı verilen 100 akademik ve idari personelden 76'sı yakalandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, ERÜ bünyesinde Fetullahçı Terör Örgütü içerisindeki faaliyetlerinden dolayı açığa alınan ve savcılık talimatı ve mahkeme kararıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 100 akademik ve idari personelin yakalanması için Kayseri, Ankara ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yetenek yarışmasına katılan Akdoğan da gözaltında

Operasyonda gözaltına alınan 76 şüpheli arasında bir televizyon kanalındaki yetenek yarışmasında yarışan ERÜ Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksek Okulu (BESYO) öğretim görevlisi, milli cimnastikçi ve antrenör Hakan Akdoğan da yer aldı.

Gözaltına alınan zanlılar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.


AA

Son Güncelleme: 17.08.2016 14:51
Anahtar Kelimeler:
Erciyes ÜniversitesiERÜHakan Akdoğan
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