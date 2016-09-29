Erciş'te terör saldırıları lanetlendi

Van'ın Erciş ilçesinde, terör örgütü PKK'nın saldırıları protesto edildi.

Kara Yusuf Paşa Camisi önünde bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşu, AK Parti, MHP, HÜDA PAR ve Saadet Partisi temsilcileriyle vatandaşlar, terör örgütünün patlayıcı yüklü kamyonla gerçekleştirmeyi planladığı saldırı girişimiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki terör saldırılarını kınadı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla birlik ve beraberlik mesajı veren grup adına açıklama yapan esnaf Fatih Gürses, "Memleketi kimsenin kana bulamasına, huzurunu bozmasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Açıklamanın ardından ilçe merkezindeki esnaf, iş yerlerine Türk bayrağı asarak teröre tepki gösterdi.