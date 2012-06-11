Erbakan kardeşlerden barış pozu

İSTANBUL - Miras nedeniyle anlaşmazlık yaşayan eski Başbakan Necmettin Erbakan’ın çocukları, Sinoplu Milli Görüşçüler Oluşumu'nca Ahmet Cömert Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe katıldı.

Kürsüye çıkarak bir konuşma yapan Fatih Erbakan, partiden ayrılmayacaklarını söyledi.

Erbakan, şöyle konuştu: ''Babamın ölümünden sonra birden bire tamtamlar başladı. Bu tamtamlar, Milli Görüş canlanmasın, güçlenmesin diye... Vazgeçmeyeceğiz, yolumuza devam edeceğiz. Sizi dedikoducular sizi... Bizi Milli Görüşçü kardeşlerimizden uzaklaştırmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Dedikodulardan, iftiralardan zerre kadar etkilenmiyoruz. Tüm bu yapılanlar azmimizi, kararlılığımızı artırıyor.''

Program sonunda Fatih Erbakan, Elif Erbakan Altınöz ve Zeynep Erbakan sahneye çıkarak el ele poz verdi.

Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın çocukları ölümünü ardından miras tartışmaları ile gündeme gelmişlerdi.

Erbakan'ın büyük kızı Zeynep Erbakan, "Mirastan payını alamadığını ve kardeşlerinin mal kaçırdığını" iddiası ile kardeşleri Fatih Erbakan ve Rabia Elif Altınöz ile eniştesi Mehmet Altınöz hakkında dava açmıştı.





Son Güncelleme: 11.06.2012 01:44