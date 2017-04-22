Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
Parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
92424
ALTIN
150.335
DOLAR
3.6475
STERLIN
4.6610
EURO
3.9001
'Pembe Köşk' ziyarete açıldı
'Pembe Köşk' ziyarete açıldı
DEMET AKTAŞ’la “O KEDİ”leri getirdik
DEMET AKTAŞ’la “O KEDİ”leri getirdik
Zirvenin uzağında derbi
Zirvenin uzağında derbi
Adana'da el yazması 2 Tevrat
Adana'da el yazması 2 Tevrat
Sertifikalı kadın çoban
Sertifikalı kadın çoban

Epilepsiye dikkat çekmek için pedal çevirdiler

İzmir'de epilepsi hastalığına dikkat çekmek isteyen bir grup toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet turu düzenledi.

Epilepsiye dikkat çekmek için pedal çevirdiler

İzmir'de epilepsi hastalığına dikkat çekmek isteyen bir grup toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet turu düzenledi.

22 Nisan 2017 Cumartesi 14:04
17 Okunma
Epilepsiye dikkat çekmek için pedal çevirdiler

İzmir'de epilepsi hastalığına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak isteyen bir grup bisiklet turu düzenledi.

Üçkuyular Feribot İskelesi önünde bir araya gelen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu bisikletli grup, üstlerindeki "Epilepsi bulaşıcı değildir" tişörtleri ile yola çıktı. Gruptakiler, motosikletli polislerin eşliğinde Cumhuriyet Bulvarı üzerinden Gündoğdu Meydanı'na kadar pedal çevirdi.

Burada grup adına açıklama yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Baklan, etkinliğe kentteki üniversite hastanelerinin yanı sıra çeşitli bisiklet kulüplerinin destek verdiğini aktararak, tüm katılımcılara teşekkür etti.

"Epilepsi hastaları dışlanmamalı"

Epilepsi hastalarının, toplum içerisinde yaşamalarına rağmen tanılarını söyledikten sonra farklı davranışlara mağdur kaldıklarını ifade eden Baklan, "Epilepsi hastalarının dışlanmamaları gerektiği ve toplum içerisinde her türlü görevi yerine getirebileceklerini belirtmek için bu bisiklet turunu düzenledik. Onların da her şeyi bizim gibi yapabileceklerini, aslında hasta olmadıklarını arada bir ortaya çıkan bozukluk olduğuna dikkat çekmek gerekiyor." dedi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Aydoğdu ise epilepsi hastalarının tedavilerinde rol aldıklarını, bunun yanı sıra toplumda karşılaştıkları sorunlara karşı duyarlılık oluşturmak için de böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğe 6 yaşındaki kızı Akasya ile katılan Semra Bozdayı Ayazlar, epilepsi farkındalık turunun bisikletle yapılmasından mutluluk duyduklarını ifade ederek, ailece bisiklet kullanmaktan keyif aldıklarını kaydetti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Epilepsi HastalığıBisiklet TuruEpilepsi Bulaşıcı DeğildirProf. Dr. Barış Baklan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehit uzman çavuş Kayalı son yolculuğuna uğurlandı
Şehit uzman çavuş Kayalı son yolculuğuna uğurlandı
Maltepe Üniversitesi Rektörü’ne Ödül
Maltepe Üniversitesi Rektörü’ne Ödül
'Pembe Köşk' ziyarete açıldı
'Pembe Köşk' ziyarete açıldı
Şırnak'ta terör operasyonu: 1 şehit
Şırnak'ta terör operasyonu: 1 şehit
Manisa'da evleri hasar gören aileler geceyi çadırda geçirdi
Manisa'da evleri hasar gören aileler geceyi çadırda geçirdi
Jandarmadan 23 Nisan'a özel klip
Jandarmadan 23 Nisan'a özel klip

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ