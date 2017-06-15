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Enis Berberoğlu'nun tutukluluğuna itiraz

Durdurulan MİT tırları ile ilgili davada 25 yıl hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul Milletvekili Berberoğlu'nun tutukluluğuna itirazda bulunuldu.

Enis Berberoğlu'nun tutukluluğuna itiraz

Durdurulan MİT tırları ile ilgili davada 25 yıl hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul Milletvekili Berberoğlu'nun tutukluluğuna itirazda bulunuldu.

15 Haziran 2017 Perşembe 11:46
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Enis Berberoğlu'nun tutukluluğuna itiraz

Durdurulan MİT tırlarının görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla ilgili yargılandığı davada 25 yıl hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutukluluğuna itirazda bulunuldu.

Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılan müvekkilinin tutukluluğuna itirazı içeren dilekçeyi bir üst mahkemeye sundu.

İtirazı üst mahkeme olan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirecek. Bu nedenle sanık Berberoğlu hakkındaki dava dosyası, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın dünkü karar duruşmasında, sanık Berberoğlu'nun üzerine yüklenen "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçunu işlediği sabit olmakla beraber, suçun işlenişi biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, sanığın kasta dayalı kusurunun yoğunluğu, sanığın güttüğü amaç ve saik dikkate alınarak müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar vermişti.

Cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususları, sanık lehine takdiri hafifletici sebep olarak kabul eden mahkeme, Berberoğlu'nun cezasını 25 yıla indirmişti.

Heyet, Berberoğlu'nun HTS kayıtları, Can Dündar'ın kitabında geçen beyanlarıyla işlediğinin sabit olduğu anlaşılan suç üzerine hükmolunan cezasının haddi itibarıyla kaçacağı ve saklanacağı hususunda somut emarelerin bulunması nedeniyle tutuklanmasını da kararlaştırmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
MİT TırlarıCan DündarCumhuriyet Gazetesi Genel Yayın YönetmeniCHP İstanbul Milletvekili Enis BerberoğluEnis Berberoğlu
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