Engellilerin kadro sevinci

Başbakan Binali Yıldırım'ın gelecek yıl 5 bin engelliye iş verileceğini ve engellilere yönelik düzenlenen e-KPSS'nin geçerlilik süresinin 4 yıla çıkarılacağını müjdelemesi engellileri sevince boğdu.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, yaptığı açıklamada, engelli istihdamı alanında AK Parti'nin ciddi bir yol aldığını belirtti.

Çelebi, "Biz artık 'Ne iş verirseniz yaparız.' anlamında değil, kariyer anlamında istihdam edilmeyi bekliyoruz. Aldığımız eğitime göre istihdam edilmeyi bekliyoruz. Savcı, kaymakam, hakim, vali, belediye başkanı olmak istiyoruz." diye konuştu.

Hükümet tarafından 5 bin engellinin istihdam edileceğinin duyurulmasına çok sevindiklerini ifade eden Çelebi, işe alımların en kısa sürede gerçekleştirilmesini istedi.

Çelebi, 5 bin kişilik istihdamın ardından engellilerin işe yerleştirilmesi yaklaşımının sürdürülmesini beklediklerini söyledi.

"Maddi külfet ortadan kalmış olacak"

Engelli Dernekleri Federasyonu Başkanı Abdurrahman Kurtaslan, istihdam açıklamasının engelliler için müjde niteliğinde olduğunu dile getirdi. Kurtaslan, 5 bin kişilik istihdamdan dolayı çok mutlu olduklarını, istihdam sayısının daha da artırılmasını istediklerini belirtti.

Türkiye'de son yıllarda engellilere yönelik çok güzel gelişmeler olduğunu aktaran Kurtaslan, "Sınava gelip gitmek özellikle bedensel engelliler için eziyet oluyor. Sınavın geçerlilik süresinin 4 yıla çıkarılması çok iyi bir karar. Diğer taraftan da sınav harçları vardı, bu anlamda da maddi külfet ortadan kalmış olacak." dedi.

Tüm Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı İlimdar Boztaş da e-KPSS'nin geçerlilik süresinin 4 yıla çıkarılmasının çok iyi bir karar olduğunu vurguladı.