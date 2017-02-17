Engelliler sandıkta engellerin kalkmasını istiyor

Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde yaptığı basın açıklamasında, milli iradenin oluşumu bakımından engelli vatandaşların büyük rol oynadığını, ülke genelinde oy kullanan vatandaşların yüzde 18'inin engellilerden oluştuğunu söyledi.

Sandıkların konulacağı yerlerin, engelli seçmenlerin rahatlıkla oy kullanabilmesi için ayarlanması gerektiğini vurgulayan İçli, 16 Nisan'da yapılacak olan referanduma kadar seçim alanlarının ivedilikle gözden geçirilip şartların uygun hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Görme engelli vatandaşların oyunu kullanırken yanına refakatçi aldığını, güvendiği bir refakatçi bulunsa bile oyunu kullanırken çok büyük sorun yaşadığını ifade eden İçli, "Demokrasilerde oy, seçmenlerin namusu ve en önemli kozudur." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca okullardaki seçim alanlarının engellilere uygun olup olmadığının incelenmesini gerektiğine dikkati çeken İçli, 16 Nisan referandumuna kadar engellilerin oy kullanmalarındaki bütün engellerin kaldırılmasını istedi.