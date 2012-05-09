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Engelliler, havuzda Tüzmen'i geçti

Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Engelliler Haftası"nda Ankara'da görme, bedensel ve zihinsel engelli sporcularla birlikte yüzdü.

Engelliler, havuzda Tüzmen'i geçti

Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Engelliler Haftası"nda Ankara'da görme, bedensel ve zihinsel engelli sporcularla birlikte yüzdü.

09 Mayıs 2012 Çarşamba 15:37
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Engelliler, havuzda Tüzmen'i geçti

AK Parti Ankara İl Sosyal İşler Başkanlığı ile Ankara Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'nce 100. Yıl Anıttepe Yüzme Havuzu'nda ''2. Engelliler Yüzme Şöleni'' düzenlendi. 

Etkinliğe Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Doğan Çağatay, Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Abdullah Çetin, Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Gürdal Gümüş, dizi film oyuncusu Cantuğ Turay, ile engelli sporcular katıldı.
Tüzmen, bahçede karşılaştığı bedensel engelli Ahmet Topbaş'a, ''Yarışa iyi hazırlanamadan geldim ama kazanmak için elimden geleni yapacağım'' diyerek espri yaptı.
Daha sonra engellilerle birlikte yüzen Tüzmen, yarış sonrası da, '''' dedi. Down sendromlu dünya şampiyonu yüzücü Caner Ekin ile birlikte yüzen Tüzmen, ''Sporcular beni çok zorladı. En çok Caner zorluyor. Biz onu Başbakanımızla da tanıştırmıştık. Hocaları çok iyi. Benim hocam yok. Çok yaşlandım. Kendi antrenmanımı kendim yapıyorum'' diyerek esprili bir dille etkinliğe dikkat çekti.

''Beni geçtiniz''

Engelli sporculara, ''Aferin çok iyi yüzdünüz. Beni geçtiniz'' diyen Tüzmen, ''Arkadaşlar biraz daha çalışırlarsa bize madalya bırakmazlar. Çok iyilerdi'' ifadelerini kullandı.
Ayrıca Tüzmen, Doğan Çağlar Ortopedik Engelliler İlköğretim Okulu 5. sınıf öğrencisi Ramazan Güven'i kucağına alarak havuza atladı. Daha sonra Tüzmen, birlikte yüzdüğü Güven'i tekrar dışarı çıkardı.

AA

Son Güncelleme: 09.05.2012 07:38
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EngellilerHavuzda Tüzmeni Geçti
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