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'Engelli yürüyüş bantları engeller ile son bulmasın'

EGED Başkan Yardımcısı Ocal, yaya kaldırımlarına görme engellilerin daha rahat yürümesi için yapılan, "sarı çizgi" olarak bilinen bantların gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

'Engelli yürüyüş bantları engeller ile son bulmasın'

EGED Başkan Yardımcısı Ocal, yaya kaldırımlarına görme engellilerin daha rahat yürümesi için yapılan, "sarı çizgi" olarak bilinen bantların gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 13:43
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'Engelli yürüyüş bantları engeller ile son bulmasın'

Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED) Başkan Yardımcısı Muharrem Ocal, yürüdükleri yolun mümkün olduğunca engellerden arındırılmış olmasının büyük önem taşıdığını belirterek, belediyeler tarafından yaya kaldırımlarına yapılan ve "sarı çizgi" olarak bilinen bantların engel ile sonlanmayacak şekilde yeniden gözden geçirilmesi çağrısı yaptı.

Görme engelli bireylerin gelişmiş dokunma duyularına hitap eden, destek almadan yönlendirilmelerini sağlayan ve çevredeki engeller konusunda uyaran özel tasarlanmış kabartmalı yürüme bantlarının bazı yerlere gelişi güzel yerleştirilmesi engellileri zor durumda bırakıyor.

Doğuştan görme engelli EGED Başkan Yardımcısı psikolog Muharrem Ocal (29), AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke genelinde belediyeler tarafından şehir merkezinde hemen hemen her noktaya yapılan bu yürüyüş bantlarının engellerle son bulmasının hayatı zorlaştırdığını anlattı.

Yürüme bantlarının yaklaşık 10 yıl öncesine kadar bulunmadığını anımsatan Ocal, "sarı çizgi" olarak adlandırılan bu şeritlerin günlük yaşantılarına girmesiyle özellikle görme engellilerin hayatınının kolaylaştığını söyledi.

Görme engellilere rehberlik etmek amacıyla yapılan yürüme bantlarının bazı yerlere planlı yerleştirilmediğini bu nedenle zaman zaman sorunlarla karşılaştıklarını belirten Ocal, şöyle konuştu:

"Yürüme bantları zaman zaman ağaçta, çukurda veya yolda bitebiliyor. Böyle bir şey ile ilk karşılaştığımda şaşırmıştım, sinirlenmiştim. Sonra daha dikkatli olmak zorunda kalıyoruz. Bazen dalgın olabiliyoruz ama böyle düzensiz ve plansız yapılan sarı çizgilerden dolayı engellilerin dalgın olmaya hakkının olmadığı kanaatine vardım."

Yetkililere çağrıda bulunan Ocal, şunları kaydetti:

"Yürüyüş bantlarının periyodik olarak bakım onarımı yapılırken engellere takılan kısımlar düzeltilebilir. Bizim için önemli olan yürüdüğümüz yolun mümkün olduğunca engellerden arındırılmış olması, düz olmasıdır. Düz olması gereken yolda ağaç çıkınca yürümek daha da zorlaşıyor. O yüzden bu tip yerleri tekrar gözden geçirip düzenleme yapmaları gerekir."

AA

Anahtar Kelimeler:
Eğitimde Görme Engelliler DerneğiEGEDMuharrem OcalYürüme Bantları
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