Engelli ressam Başbakan'ı şaşırttı!

Ak Parti Genel Merkezi'nin giriş katındaki sergiyi gezen Başbakan Erdoğan, Ayşe Kılıç'a (26) resimleri nasıl yaptığını sordu. Kılıç da sandalyeye oturarak ayak parmakları arasına aldığı fırçayı nasıl kullandığını gösterdi.





Daha sonra kulplu bir bardakla meyve çayı içen Ayşe Kılıç, saçlarını da aynı şekilde tarayıp, makyajını da yapabildiğini anlattı. Bunun üzerine Başbakan Erdoğan, Ayşe Kılıç'a çevredekilerden bir tarak vermesini istedi. Ancak kimseden tarak çıkmaması üzerine Erdoğan, "Siz de tarama özürlüsünüz" şeklinde espri yaptı.



AYAKLARIYLA RESİM YAPTI, ÇAY İÇTİ



Ayşe Kılıç, daha sonra bulunan bir tarakla da saçlarını nasıl taradığını gösterdi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nda telefon operatörü olarak çalışan 26 yaşındaki Ayşe Kılıç, 5 yaşındayken bir kaza sonucu kollarını kaybettiğini, annesinin de kendisine ayaklarını kullanmayı öğrettiğini söyledi.