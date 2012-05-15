Engelli okulları ihtiyaca yetmiyor

ANKARA - Canda Özür Olmaz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Öztürk, Türkiye'deki engelli nüfusun yüzde 36'sının okuma yazma bilmediğini, bunun da eğitim seviyesi düşük bir engelli kitlesi anlamına geldiğini belirtti.



Türkiye'de işitme ve konuşma engelliler için 47, görme engellilere yönelik 19, zihinsel engellilere eğitim veren 113, otistik engelliler için ise 31 okul bulunduğunu kaydeden Öztürk, toplamda yaklaşık 200 olan okul sayısının çok yetersiz kaldığını söyledi.

Engellilerin tümünün yeterli eğitimi alabilmeleri için 20 bin yeni okula ve 50 bin öğretmene gereksinim duyulduğunu ifade eden Öztürk, ''Türkiye'nin engelli profili de göz önünde bulundurularak, okulların planlaması ihtiyaca göre yapılmalı'' diye konuştu.

Çözüm yolu eğitimden geçiyor

Mustafa Öztürk, Türkiye'deki engellilerin sorunlarının çözümü için ''engellilerin eğitilmesi'', ''engelli bilincinin oluşturulması'' ve ''yeni engellilerin ortaya çıkmasının önlenmesi'' kapsamında 3 aşamalı bir planın uygulanması gerektiğini söyledi.

Engellilerin ancak eğitilerek topluma kazandırılabileceğine işaret eden Öztürk, okuyamayan, kapasitesi sınırlı, imkanı kısıtlı engelliler için de meslek edinme kursları açılabileceğini kaydetti.

Bireylerin, genelde engellilik olgusunu bilmediğini, özür gruplarını tanımadığı için engellilerin başarabilecekleri konusunda ön yargısı bulunduğunu ifade eden Öztürk, toplumun engellilik kavramından başlayarak eğitilmesinin önemini vurguladı. Öztürk, devletin yeni engellilerin ortaya çıkmasını önleyecek tedbirler alması gerektiğini de dile getirdi.

Tüm bunların yapılabilmesi için engellilerle ilgili kapsamlı verileri içeren ''Bilgi Bankası''nın bir an önce oluşturulmasının önemine işaret eden Öztürk, buradaki verilerin, istihdam ve eğitim başta olmak üzere engelli politikalarının oluşturulmasına kılavuzluk edeceğini kaydetti.