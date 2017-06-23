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Engelli memur sayısı 50 bine yaklaştı

Kamuda 11 bin 529 kadın, 37 bin 418 erkek olmak üzere 48 bin 947 engelli, memur statüsünde istihdam ediliyor.

Engelli memur sayısı 50 bine yaklaştı

Kamuda 11 bin 529 kadın, 37 bin 418 erkek olmak üzere 48 bin 947 engelli, memur statüsünde istihdam ediliyor.

23 Haziran 2017 Cuma 10:49
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Engelli memur sayısı 50 bine yaklaştı

ANKARA -  Dezavantajlı grupların istihdamına özel önem veren hükümet, kamuda engelli istihdam etmeye devam ediyor.

Geçen yıl 498'i öğretmen olmak üzere toplam 6 bin 310 engelliyi istihdam eden kamu, bu yıl da bin 319 engelli öğretmene iş kapısı oldu.

Son alımlarla birlikte 11 bin 529 kadın, 37 bin 418 erkek olmak üzere kamuda istihdam edilen engelli memur sayısı 48 bin 947'ye ulaştı.

Ankara, 5 bin 42 kişiyle en fazla engelli memur istihdam edilen il olurken, bu ili 4 bin 44 kişiyle İstanbul, 2 bin 296 kişiyle İzmir, bin 348 kişiyle Konya ve bin 186 kişiyle de Bursa izledi.

Yeni alımlar için tercihler 12-21 Temmuz arasında

Son yıllarda artarak devam eden engelli istihdamına karşın kamuda hala 13 bin 967 açık engelli kontenjanı bulunuyor.

Bundan sonraki süreç ise Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'na (EKPSS) giren engelli vatandaşların boş kontenjanlar için 12-21 Temmuz arasında tercihlerini yapmasıyla devam edecek.

AA

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