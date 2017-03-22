Engeller 'WhatsApp' ihbarıyla kalkıyor

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de engelli rampalarına park eden araçlar, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün Türkiye Sakatlar Derneği Şubesi iş birliğiyle kurduğu WhatsApp grubunda fotoğrafı paylaşıldıktan sonra bulunduğu yerden çektiriliyor ve sahiplerine ceza kesiliyor.

Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu üyelerinin İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'i ziyaretinde ortaya çıkan fikir, bugün kentte çok sayıda engellinin kaldırımlarda rahatça yol almalarını sağladı.

Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Selçuk Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaldırımlarda bulunan engelli rampalarına, otoparklarda ise engelliler için ayrılmış bölgelere yapılan hatalı parklar nedeniyle İl Emniyet Müdürü Dinç'in talimatları doğrultusunda, anlık mesajlaşma hattının uygulamaya alındığını kaydetti.

"Cezası 95 lira"

Türkiye Sakatlar Derneği Şube yöneticilerinin ve üyelerinin İl Emniyet Müdürü Dinç'i ziyaretlerinde trafikte karşılaştıkları zorluklarla ilgili bilgi verdiklerini, bunun üzerine, "Polis engelli el ele" sloganıyla WhatsApp hattı kurulduğunu anlatan Yılmaz, şunları söyledi:

"Bu sistem, engelli vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi gördü. Kaldırımların engelli rampalarına park edilen araçlar, bırakılan malzemeler yüzünden zorluk yaşayan bir vatandaşımız, fotoğrafını çekip WhatsApp hattından bizlere ulaştırıyor. Trafik komuta kontrol merkezimizde görevli arkadaşlarımız yaklaşık 3 dakika içinde engelli kişinin bulunduğu yere ekibi yönlendiriyor. Engelli vatandaşlarımızın kentte güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli tüm tedbirlerimiz alınmıştır. Türk polisi olarak her zaman engellilerin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Engelli vatandaşlarımızın engellerini ortadan kaldırma çabasındayız. Engeli park yerine ya da kaldırımlarda engelli rampalarına park etmenin cezası 95 lira. Otoparklarda engelli park yerine park eden araç sürücülerine 190 lira para cezası kesilmekte ayrıca aracı çekici yardımı ile çekilmektedir."

"Kısa zamanda olay yerine gelen ekipler, engellinin imdadına yetişiyor"

Türkiye Sakatlar Derneği Şube Başkan Vekili Rıdvan Sert de "Polis engelli el ele WhatsApp hattı"nın amacına ulaştığını söyledi.

Bu projeyi duyurdukları üyeleri ile haberdar olan kentteki tüm engellilerin artık daha rahat dolaşma imkanına kavuştuğunu anlatan Sert, şunları söyledi:

"Polis engelli hattına yanlış park yapmış aracın resmini çekip konumunu polis ekiplerine gönderiyoruz. Kısa zamanda olay yerine gelen ekipler, engelli kişinin bir nevi imdadına yetişiyor. Kentte görev yapan trafik polislerimiz bu konuda çok duyarlı. Eskişehir Valisi Azmi Çelik başta olmak üzere projenin yürütücüsü Emniyet Müdürü Dinç ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bu projenin Türkiye'deki diğer illere de örnek olmasını temenni ediyoruz."