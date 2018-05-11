Engeller, 'Sesli Adımlar' ile aşılacak

Antalya Büyükşehir Belediyesinin hizmet binasında, Türk Telekom'un görme ve işitme engellilerin hayatını kolaylaştıran kurumsal sosyal sorumluluk projesi "Sesli Adımlar", uygulaması kullanılmaya başlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel, belediyenin salonunda düzenlenen tanıtım toplantısında, Antalya'ya akıllı kent haline getirirken en büyük hedeflerinden birinin engelleri kaldırmak, engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak olduğunu söyledi.

Türk Telekom'un "Sesli Adımlar" projesinin bu konuda kendilerine en büyük desteği sağladığına işaret eden Türel, "Sesli Adımlar ile engelleri aştık. Engelli vatandaşlarımız artık Belediye binamızdaki bütün hizmetlerden kolaylıkla faydalanabilecek." dedi.

Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal ise görme ve işitme engelli bireylerin açık-kapalı mekanlarda kendi başlarına rahat ve güvenle hareket etmelerine yardımcı olmak amacıyla hayata geçirdikleri 'Sesli Adımlar' projesini Antalyalılarla buluşturmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Bu yaklaşımdan hareketle 2014'te hayata geçirdikleri 'Sesli Adımlar' uygulamasının birçok yönden dünyada ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıdığını vurgulayan Önal, ücretsiz uygulama sayesinde görme ve işitme engellilerin büyük ve karmaşık alanlar içerisinde herhangi bir yardıma ihtiyaç duymadan nerede olduklarını öğrenebildiğini, gitmek istedikleri yeri cep telefonlarıyla kolayca bulabildiğini kaydetti.

30 bin kişinin hayatı kolaylaştı

Projeyi sürekli geliştirmeye devam ettiklerini anlatan Önal, şöyle konuştu:

"İlk başta sadece görme engellilere yönelik olan uygulamamızın kapsamını bugün işitme engellilere de hizmet edecek şekilde genişlettik. Türkçe ve İngilizcenin yanı sıra yakın zamanda eklediğimiz Almanca ve Arapça dil destekleriyle kullanıcılar 'Sesli Adımlar'dan artık dört dilde hizmet alabiliyor. Herhangi bir operatör sınırlaması olmadan tüm engelliler tarafından Türkiye'de 9 ilde 38 farklı noktada, yurt dışında ise 5 ayrı lokasyonda kullanılabilen uygulamamız, bugüne kadar yaklaşık 30 bin kişi tarafından indirildi, 200 bin kereden fazla kullanıldı."

Toplantının ardından tanıtıma katılan bazı engelliler uygulama yardımıyla belediye binasında yardım almadan dolaştı.