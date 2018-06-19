Enes Kanter'in babası 127 FETÖ şüphelisiyle görüşmüş

NBA'da oynayan basketbolcu Enes Kanter'in babası Mehmet Kanter hakkında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na üye olduğu gerekçesiyle hazırlanan iddianamede, sanığın 127 örgüt şüphelisi ile iletişime geçtiği bilgisi yer aldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden ihraç edilen Kanter hakkında yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı.

İddianamede, sanığın Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ), KHK ile ihraç edildiği İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Van 100. Yıl Üniversitesi'nde örgüt adına eylemde bulunduğu ve örgütün toplantılarına katıldığı belirtildi.

Örgütün mali kaynakları ve yapılanmasının detaylarıyla anlatıldığı iddianamede, devlet kademelerindeki yapılanmaya ve sızılan yerin önemine göre örgüt içerisindeki mahremiyetin arttığına işaret edildi.

İddianamede, sanığın diğer FETÖ şüphelileri ile irtibatına ilişkin de usulüne uygun bir biçimde HTS kayıtlarının incelendiği belirtildi.

HTS kayıtlarına ilişkin ise iddianamede şu bilgilere yer verildi:

"Şüphelinin, 127 FETÖ şüphelisi ile görüşmüş olduğu, bunlardan 54'ünün 'ByLock' kullanıcısı olduğu, bu suretle şüphelinin olağanın çok üzerinde bir sayı ve farklı meslek gruplarındaki FETÖ irtibatlı kişilerle görüşmesinin olması karşısında, şüphelinin FETÖ ile olan organik bağının ortaya çıktığı kabul edilmiştir."

Öte yandan iddianamede, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk tarafından gereği için İçişleri Bakanlığı'na gönderilen ihbar mektubunda, özetle örgüte bağlılığı tanınan basketbolcu Enes Kanter'in babası Mehmet Kanter'in, Medeniyet Üniversitesi'nden ayrıldıktan sonra 27 Ocak 2016'da NKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne atandığının belirtildiği kaydedildi.

İddianamede, sanık hakkında etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalanan 9 kişinin ifadesi olduğu ve bu kişilerin tamamının da Mehmet Kanter'in FETÖ ile irtibatlı olduğu yönünde beyanda bulunduğu kaydedildi.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 47 sayfalık iddianamede, sanık Mehmet Kanter "terör örgütüne üye olmak," suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar suçundan cezalandırılması isteniyor.