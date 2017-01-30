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Enerjisa'dan çocuklar için enerji tasarrufu oyunu

Enerjisa, çocuklar için geliştirdiği mobil oyundaki "Pozitip" karakteriyle enerji verimliliğini anlatacak.

Enerjisa'dan çocuklar için enerji tasarrufu oyunu

Enerjisa, çocuklar için geliştirdiği mobil oyundaki "Pozitip" karakteriyle enerji verimliliğini anlatacak.

30 Ocak 2017 Pazartesi 12:27
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Enerjisa'dan çocuklar için enerji tasarrufu oyunu

Enerjisa, "Enerjini Koru" kampanyası kapsamında geliştirdiği mobil oyunundaki çizgi karakteri "Pozitip" ile çocuklarenerji verimliliğini eğlenceli ve öğretici bir şekilde anlatmayı hedefliyor.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Enerjisa'nın enerji verimliliğini desteklemek için başlattığı "Enerjini Koru" kampanyasının, çocuklar için hazırladığı "Enerjimi Koruyorum" mobil oyunu ile devam ettiği belirtildi.

Enerjisa'nın çizgi karakteri Pozitip ile çocukların eğlenceli bir oyunun kahramanı olacağı kaydedilen açıklamada, aynı zamanda enerji verimliliğinin de öğretileceği ifade edildi.

Hem eğlenceli hem öğretici

Söz konusu mobil oyunla çocuklar, dünyanın enerji kaynakları hakkında bilgi sahibi olurken, sınırlı olan kaynakları nasıl koruyabileceklerini hem eğlenceli hem de öğretici bir şekilde öğrenecek.

Açıklamada, oyunun çocukları maceraya davet ettiği ve enerji koruyucusu Pozitip'in yardımıyla yeni bir şehir inşa edeceği belirtilerek, "Çocuklar her adımda enerji tasarrufu sağlayacak yöntemleri öğreniyor ve bu yöntemleri uyguladıkça yeşil puanları topluyor. Ayrıca çocuklar, oyundaki evleri ziyaret ederek eğlenceli tutumluluk görevlerini yerine getiriyor, evleri verimli hale getiriyor ve kazandığı ödüllerle yeni maceralara açılmanın keyfini yaşıyor." ifadeleri kullanıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
EnerjiSAEnerjini KoruPozitipEnerji Verimliliği
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