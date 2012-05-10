Endonezya'da kaybolan uçağın enkazı bulundu

Endonezya'da içindeki 47 kişiyle kaybolan Rus yapımı yolcu uçağının enkazı başkent Cakarta'nın güneyindeki dağlık arazide bulundu.

Endonezya Ulusal Kurtarma Teşkilatı yetkilisi Daryatmo, arama çalışmalarına katılan helikopterlerden birinin Rus Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) uçağının enkazının yerini tespit ettiğini belirterek, uçağın enkazının telsiz temasının kesildiği yerde, Cijeruk yakınlarında, 2 bin 211 metre yüksekliğindeki volkanik Salak dağı bölgesinde bulunduğunu kaydetti.

Başkente yaklaşık 80 km mesafedeki bu dağlık ve ormanla kaplı arazide arama çalışmalarını yerde yürütmenin zorluğuna işaret eden yetkililerden Albay Muhlis de uçağın enkazının bin 800 metre irtifada bulunduğunu ve kazadan kurtulan olup olmadığını bilmediklerini söyledi.

Endonezyalı yetkililer, 8 Rus, 1 Fransız ve 1 Amerikalının dışında tamamı Endonezyalı 47 kişi taşıyan uçağın bir tanıtım uçuşu yapmakta olduğunu belirttiler.

Bazı kaynaklar, uçakta 50 yolcu bulunduğunu kaydettiler.

Rus yetkililer, kazadan kurtulan olmadığını açıkladılar.

Rusya'da geçen yılın başında uçuşuna izin verilen ve 75 ila 100 yolcu taşıyabilen yolcu uçağı, Brezilya'nın Embraer ve Kanada'nın Bombardier tipi kısa menzilli uçaklarıyla rekabet etmek amacıyla üretildi.

Uçak lansmanı sırasında da teknik sorunlar yaşamıştı. Mart ayında Rus Aeroflot firmasına ait bir Superjet de iniş takımındaki arıza yüzünden kalkıştan sonra yere inmek zorunda kalmıştı.





