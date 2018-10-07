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Endonezya'daki depremde ölü sayısı 2 bine yaklaştı

Endonezya'nın Sulawesi Adası'ndaki Palu ve Donggala'daki deprem ve tsunamide can kaybı bin 944'e çıktı.

Endonezya'daki depremde ölü sayısı 2 bine yaklaştı

Endonezya'nın Sulawesi Adası'ndaki Palu ve Donggala'daki deprem ve tsunamide can kaybı bin 944'e çıktı.

07 Ekim 2018 Pazar 17:25
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Endonezya'daki depremde ölü sayısı 2 bine yaklaştı

Endonezya Orta Sulawesi Askeri Komutanlığı Bilgi Başkanı Muh Thohir, 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve tsunamide şu ana kadar bin 944 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Thohir, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho da 2 bin 600'den fazla yaralının hastanelerde tedavi altına alındığını duyurdu.

67 bin ev ve 3 bine yakın okulun hasar gördüğünü belirten BNPB, yaklaşık 63 bin kişinin çadırlarda kaldığını kaydetti.

Deprem ve tsunami 658 milyon dolarlık hasara yol açtı

Tsunami ve depremin şimdiye kadar 658 milyon dolarlık hasara yol açtığı açıklandı.

Palu ve Dongala’da arama kurtarma çalışmalarına 7 binden fazla polis ve asker katılıyor.  

1031 mahkum kaçtı

Öte yandan Hukuk ve İnsan Hakları Bakanlığı yetkilisi Liberti Sitinjak, afet bölgesindeki hapishanelerde bulunan bin 425 mahkumdan bin 31'inin kaçtığını açıkladı. 

Sadece 394 mahkumun nerede olduklarını polise bildirdiğini kaydeden Sitinjak, diğer mahkumlara da bulundukları yeri polise bildirmeleri çağrısında bulundu.

Ülkenin kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde 28 Eylül'de ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini tsunami vurmuştu. 

AA

Anahtar Kelimeler:
EndonezyaSulawesi Adası
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