Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.618
DOLAR
3.8365
STERLİN
5.3309
EURO
4.7269
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

En temiz kent İstanbul

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın düzenlediği ''Temiz Türkiyem'' yarışmasında, büyükşehir belediyeleri kategorisinde Türkiye'nin en temiz kenti İstanbul seçildi.

En temiz kent İstanbul

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın düzenlediği ''Temiz Türkiyem'' yarışmasında, büyükşehir belediyeleri kategorisinde Türkiye'nin en temiz kenti İstanbul seçildi.

05 Haziran 2012 Salı 12:47
536 Okunma
En temiz kent İstanbul

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın en temiz kent, köy, organize sanayi bölgesi ve sanayi tesisi kategorilerinde düzenlediği ''Temiz Türkiyem Yarışması'' sonuçlandı.

Çevrenin korunması ve geliştirilmesi konusunda başarılı çalışmalar ve uygulamalar yürüten kurum ve kuruluşlara yönelik düzenlenen ''Türkiye'nin en temiz kenti'', ''Türkiye'nin en temiz köyü'', ''Türkiye'nin en temiz organize sanayi bölgesi'' ve ''Türkiye'nin en temiz sanayi tesisi'' yarışmalarının kazananları belirlendi.
Türkiye'nin en temiz köyü yarışmasında, İzmir'in Bademli köyü birinci oldu. Kahramanmaraş'ın Hacıağalar köyü ikinci, Kırklareli'nin Armağan köyü ise üçüncü seçildi.

İstanbul, ipi göğüsledi
Türkiye'nin en temiz kenti yarışmasında, büyükşehir belediyeleri kategorisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi birinciliğe, Bursa Büyükşehir Belediyesi ikinciliğe ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi üçüncülüğe layık görüldü.  
Nüfusu 50 bin ve 750 bin arasında olan belediyelerde birincilik ödülünü Denizli, ikincilik ödülünü Bolu ve üçüncülük ödülünü Kütahya belediyesi kazandı.  
Türkiye'nin en temiz kenti yarışmasında nüfusu 10 bin ve 50 bin arasında olan belediyelerde ise birinciliği Didim, ikinciliği Eğirdir, üçüncülüğü Çiftlikköy elde etti.

En Temiz Organize Sanayi Bölgesi Kocaeli ve Ankara'dan çıktı
En temiz organize sanayi bölgesi yarışmasında, Kocaeli Gebze Organize Sanayi Bölgesi ve Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesi birinci seçilirken, Kocaeli TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ikinciliğe, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ise üçüncülüğe layık görüldü.

AA

Son Güncelleme: 05.06.2012 04:48
Anahtar Kelimeler:
En Temiz Kent İstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ