En temiz kent İstanbul

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın en temiz kent, köy, organize sanayi bölgesi ve sanayi tesisi kategorilerinde düzenlediği ''Temiz Türkiyem Yarışması'' sonuçlandı.



Çevrenin korunması ve geliştirilmesi konusunda başarılı çalışmalar ve uygulamalar yürüten kurum ve kuruluşlara yönelik düzenlenen ''Türkiye'nin en temiz kenti'', ''Türkiye'nin en temiz köyü'', ''Türkiye'nin en temiz organize sanayi bölgesi'' ve ''Türkiye'nin en temiz sanayi tesisi'' yarışmalarının kazananları belirlendi.

Türkiye'nin en temiz köyü yarışmasında, İzmir'in Bademli köyü birinci oldu. Kahramanmaraş'ın Hacıağalar köyü ikinci, Kırklareli'nin Armağan köyü ise üçüncü seçildi.

İstanbul, ipi göğüsledi

Türkiye'nin en temiz kenti yarışmasında, büyükşehir belediyeleri kategorisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi birinciliğe, Bursa Büyükşehir Belediyesi ikinciliğe ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi üçüncülüğe layık görüldü.

Nüfusu 50 bin ve 750 bin arasında olan belediyelerde birincilik ödülünü Denizli, ikincilik ödülünü Bolu ve üçüncülük ödülünü Kütahya belediyesi kazandı.

Türkiye'nin en temiz kenti yarışmasında nüfusu 10 bin ve 50 bin arasında olan belediyelerde ise birinciliği Didim, ikinciliği Eğirdir, üçüncülüğü Çiftlikköy elde etti.

En Temiz Organize Sanayi Bölgesi Kocaeli ve Ankara'dan çıktı

En temiz organize sanayi bölgesi yarışmasında, Kocaeli Gebze Organize Sanayi Bölgesi ve Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesi birinci seçilirken, Kocaeli TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ikinciliğe, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ise üçüncülüğe layık görüldü.